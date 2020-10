Janša: Koroška je v zadnjih letih napredovala, a ostajajo neizkoriščene priložnosti

Vlada je regijski obisk začela z delovnim posvetom v Šentjanžu pri Dravogradu, sklenila pa ga je s srečanjem o razvoju in perspektivah koroške regije v Mežici. Tam je premier Janez Janša med drugim izpostavil možnosti za razvoj, predvsem izjemno dobra podjetja z velikimi razvojnimi potenciali. "Korošci ste nadpovprečno podjetni," je polaskal Janša, piše STA.

Janša: Pred nami so kritični tedni in meseci

Ostajajo pa nerešeni nekateri ključni infrastrukturni problemi, tako na področju cest kot optike, je med drugim dejal premier. Hkrati je izpostavil negativni prirast regije, saj se je lani tam rodilo 110 "rojakov manj kot jih je umrlo". Dotaknil se je tudi trenutno zahtevnih zdravstvenih razmer v regiji. Te so zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom zaostrene predvsem v Črni na Koroškem, ki je z odredbo ministra za zdravje od danes razglašena za ogroženo območje.

Premier je v razpravi o zdravstvenem stanju večkrat poudaril, da ni dovolj, da se 90 odstotkov ljudi v državi obnaša odgovorno in upošteva splošna pravila obnašanja v času prisotnosti virusa, pač pa jih moramo upoštevati vsi. "S covidom-19 bo treba še nekaj časa živeti, pred nami so kritični tedni in meseci," je opozoril premier.

Foto: STA

Člani ministrske ekipe so obisk izkoristili tudi zato, da so ob stojnici na Ravnah na Koroškem pozvali državljane, naj si naložijo mobilno aplikacijo Ostani zdrav. Vlada je med obiskom namenili pozornost tudi infrastrukturnim projektom. Okoljski minister Andrej Vizjak je tako denimo Korošcem obljubil pomoč pri preseganju birokratskih ovir glede zagotavljanja sredstev za plačila del na 50 milijonov evrov vrednem projektu vodooskrbe v petih občinah Zgornje Dravske doline.

Ta projekt je trenutno finančno največji projekt v koroški regiji in se že dlje časa sooča z različnimi zapleti. Dela so opravljena v okoli 90 odstotkih, plačila pa so izvedena za okoli 70 odstotkov opravljenih del. Rok za dokončanje del je marec prihodnje leto. Glede izboljšanje okolja v zgornji Mežiški dolini pa je Vizjak dejal, da so doslej izpadla sredstva predvidena v proračunih za leti 2021 in 2022. Skupno je tako predvidenih okoli 3,5 milijona evrov, sanacija pa bo predvidoma končana konec leta 2022, poroča STA.

Prihodnji četrtek tudi formalni začetek projekta tretje razvojne osi

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je medtem potrdil, da bodo prvo lopato na trasi tretje razvojne osi zasadili naslednji četrtek na Gaberkah, s čimer formalno začenjajo ta projekt. Ocenil je, da gre za ključen korak pri večji povezljivosti in prihodnjem gospodarskem in siceršnjem razvoju regije.

Ta bo pomemben doprinos tudi pri razvoju turizma, v katerem gospodarski minister Zdravko Počivalšek vidi potencial Koroške. Regija trenutno beleži nekaj manj kot 150.000 nočitev letno, obstaja pa po ministrovih besedah kar nekaj atraktivnih pobud. Zato se je s predstavniki vodilnih koroških turističnih ponudnikov pogovarjal o tem, kako trenutno speči potencial bolje aktivirati v prihodnjem obdobju.

Foto: STA

Tako kot tudi v vseh ostalih gospodarskih področjih je tudi na tem področju pomembna povezljivost. A tu ne gre zgolj za dostopnost regije, pač pa tudi za posamezne infrastrukturne povezave znotraj regije. Ob tem je posebej izpostavil cestno povezavo s Kopami.

Aktivni so bili tudi drugi člani vlade. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je koroškim županom predstavil dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022, ki bo znašala 628,20 evra. Sogovornike je seznanil tudi z razpisom Pametna mesta, ki bo predvidoma objavljen novembra. "Dodatno pa bodo občine prihranile tudi s sprejetjem zakona o finančni razbremenitvi občin, ki bo obravnavan že na oktobrski redni seji DZ in bi občinam lahko prinesel v proračunskem letu tudi do 64 milijonov evrov prihrankov," je ocenil minister, piše STA.

Enega resnejših virov grožnj v regiji predstavlja jez Sobota

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se je med drugim sestala s predsednikoma Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, Simonom Došenom in Vesno Rebernik Jamnik. Ob tem so iz ministrstva po obisku sporočili, da sta sodišči število nerešenih zadev znižali za 5 odstotkov, število nerešenih zadev, starejših od 5 let, pa za 25 odstotkov, kar da je tudi posledica uspešne prenove procesov v zadnjih letih. Posebno pozornost so sogovorniki namenili predvsem načrtovani reformi sodišča in vzpostavitvi enotnega okrožja ter mreži sodišč.

Prisotnost ministrstva za obrambo se v regiji izkazuje predvsem skozi sistem zaščite in reševanja, pri čemer so velik izziv naravne in druge nesreče. Teh je bilo na Koroškem v zadnjih nekaj letih nekaj več kot 900, pri čemer je bilo največ požarov in prometnih nesreč, sledijo delovne nesreče, nesreče v gorah, poplave in neurja ter plazovi.

Foto: STA

Enega resnejših virov ogrožanja v regiji predstavlja jez Sobota, ki se nahaja neposredno ob meji na avstrijski strani in napaja hidroelektrarno Golica v avstrijskem mestu Labot. Ob poplavnem valu, ki bi nastal kot posledica porušenja jezu, bi bilo ogroženih več kot 2000 ljudi v štirih občinah, so po aktivnosti ministra Mateja Tonina sporočili z ministrstva za obrambo. Minister je ob obisku med drugim tudi izrekel pohvalo gasilcem.

Notranji minister Aleš Hojs je obiskal koroške policijske postaje in pisarne ter nekdanji mejni prehod Holmec, ogledal pa si je tudi strelišče Žančani pri Slovenj Gradcu. Finančni minister Andrej Šircelj pa je med drugim obiskal Finančni urad Dravograd, kjer je z vodstvom razpravljal o izzivih, pri njihovem delu. Obiskal je tudi nekatera podjetja, pe navaja STA.