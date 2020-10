Zakaj TV Slovenija ni prenašala Janševe izredne napovedi ukrepov proti virusu

"V primerih, ko tako pozno izvemo za spremembe termina, je zelo težko presojati, kako prilagoditi program, v kolikšni meri ga prekinjati in spreminjati, zato smo se v kratkem času, ki smo ga imeli na voljo, kot rečeno, odločili, da bomo imeli prenos prek spleta in posnetke kasneje objavili na TV SLO 3," pravijo na RTV Slovenija.

V torek so se ob deseti uri dopoldne odgovorni uredniki slovenskih medijev srečali s predsednikom vlade Janezom Janšo, predsednikom republike Borutom Pahorjem, predsednikom državnega sveta Alojzem Kovšco in predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem.

Na srečanju so medijem predstavili ukrepe, ki jih država načrtuje ob morebitnem povečanju števila okužb s koronavirusom in napovedali, da bo ob 15. uri istega dne novinarska konferenca predsednika vlade na to isto temo. Čeprav je bila na srečanju prisotna tudi odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Manica Janežič Ambrožič, pa medijska hiša na nobenem od svojih treh televizijskih programov v živo ni prenašala novinarske konference.

Konferenco predvajali takoj po državnozborski seji Odbora za obrambo

Kot so nam pojasnili z RTV Slovenija, so novinarsko konferenco prenašali v živo prek spleta, nato pa so jo dvakrat v celoti predvajali na TV SLO 3, in sicer takoj po zaključku seje Odbora za obrambo DZ ob 17.50 in takoj po osrednjem pogovoru na TV SLO 3 ob 21.47. Kot so dodali, je posnetek bil in je še vedno na voljo tudi na spletnem portalu rtvslo.si.

Janšo povabili v Odmeve, a se ni odzval

"O novinarski konferenci smo izčrpno poročali tudi v vseh naših informativnih oddajah - v Poročilih ob 17. uri, Dnevniku in Odmevih. Predsednika vlade Janeza Janšo smo povabili na daljši pogovor v Odmeve, a je povabilo zavrnil. V Odmevih sta sicer o vsebini ukrepov in o razmahu epidemije govorila vladni govorec Jelko Kacin in vodja strokovne skupine dr. Bojana Beović," so zapisali v odgovoru.

Seje na RTV SLO 3 niso mogli umakniti s sporeda

V nadaljevanju pojasnjujejo, da sicer novinarske konference ob 11. uri prenašajo na programu TV SLO 3, kadar pa to ni mogoče, jih predvajajo na spletnem portalu MMC.

"Tiste vladne konference, ki jih ne prenašamo v živo, v posnetku še isti dan predvajamo na TV SLO 3. Za odločitev, da bo novinarska konferenca okoli 15. ure, smo izvedeli isti dan dopoldne. V tem času smo na TV SLO 3 prenašali sejo Odbora DZ za obrambo, ki je po tako poznem obvestilu s strani Vlade RS nismo mogli umakniti s sporeda; pred umikom se namreč o tem vedno dogovorimo z Državnim zborom, saj je TV SLO 3 Parlamentarni program, na katerem imajo neposredni prenosi vedno absolutno prednost," so zapisali v službi za komuniciranje RTV Slovenija.

Na drugem programu niso mogli prekiniti tekme, konference na prvem le izjemoma

Na programu TV SLO 2 je bil v tem času četrtfinale teniškega prvenstva, ki ga zaradi pomembnosti tekme in pogodbenih obveznosti do nosilca TV-pravic prav tako niso mogli umakniti. Ob tem so pojasnili, da na programu TV SLO 1 le redko, oziroma le v primeru, ko je šlo, na primer, za razglasitev epidemije, predvajajo novinarske konference.

"V primerih, ko tako pozno izvemo za spremembe termina, je zelo težko presojati, kako prilagoditi program, v kolikšni meri ga prekinjati in spreminjati, zato smo se v kratkem času, ki smo ga imeli na voljo, kot rečeno, odločili, da bomo imeli prenos prek spleta in posnetke kasneje objavili na TV SLO 3," so sklenili.