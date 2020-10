Kakšni ukrepi vas čakajo, če boste potovali po Evropi?

Po vsej Evropi ob vse višjem številu okuženih z novim koronavirusom zaostrujejo ukrepe za preprečevanje njegovega širjenja. Večinoma se želijo izogniti uvedbi popolnih karanten, so pa ponekod lokalno omejeni ukrepi temu že zelo blizu. Najhuje je v Madridu in okoliških mestih. Preverite, kaj vas čaka v posamezni državi.

Francija: v Parizu zaprli bare in kavarne

V boju za zajezitev širjenja epidemije se z današnjim dnem v Parizu in njegovih predmestjih za dva tedna zapirajo bari in kavarne. Restavracije bodo ostale odprte, a bodo morale upoštevati nove preventivne ukrepe in zbirati kontaktne podatke gostov.

Pretekli teden so enak ukrep že uvedli za Marseille, medtem ko so obratovanje barov in restavracij v še približno desetih mestih omejili do 22. ure.

Univerzitetne predavalnice so lahko le polovično zasedene, čim več ljudi naj bi delalo od doma. Po vsej Franciji je druženje omejeno na deset ljudi, poročna slavja, študentske zabave in druga organizirana druženja na najetih lokacijah so prepovedana.

Z današnjim dnem se v Parizu in njegovih predmestjih za dva tedna zapirajo bari in kavarne. Foto: Reuters Zaščitne maske so obvezne v zaprtih prostorih po vsej državi, posamezna območja pa so uvedla dodatna pravila o nošenju. V Parizu je na primer za starejše od 11 let to obvezno tudi na prostem, enako velja za več drugih mest, vključno s Toulousom, Nico, Lillom in Lyonom. Maske so obvezne tudi na večini delovnih mest.

Velika Britanija: druženje omejeno na šest oseb

Za že približno četrtino prebivalstva na Otoku veljajo zelo strogi ukrepi: v mestih, kjer je širjenje virusa najbolj izrazito, je na primer prepovedano vsakršno druženje članov različnih gospodinjstev na domovih, tako znotraj kot na prostem. Ljudem svetujejo, naj se z ljudmi zunaj lastnega gospodinjstva ne družijo niti na javnih odprtih površinah, kot so parki.

Po vsej Angliji je druženje že nekaj časa sicer omejeno na največ šest oseb, srečevanje s člani drugih gospodinjstev v zaprtih prostorih je že skoraj dva tedna prepovedano po vsej Škotski, prav tako na Severnem Irskem.

Po vsem Združenem kraljestvu velja tudi omejen obratovalni čas gostinskih lokalov – v različnih delih države morajo bari in restavracije svoja vrata zapreti med 22. in 23. uro.

Irska: Prepoved potovanja zunaj svojih okrožij

V Dublinu so po porastu novih okužb sredi septembra za tri tedne uvedli ostrejše ukrepe, ki jih je zdaj vlada sprejela za območje vse države. Pristojno zdravstveno telo je sicer priporočalo celo popolno karanteno za državo.

Ljudje predvidoma od danes ne smejo potovati zunaj svojih okrožij, na domu so dovoljeni obiski največ šestih obiskovalcev iz drugega gospodinjstva. Druga družabna ali družinska zbiranja niso dovoljena.

Dublinski pubi, ki ne strežejo hrane, ostajajo zaprti. Foto: Reuters Bari in restavracija ostajajo odprti, a ob dodatnih omejitvah. Pubi, ki ne strežejo hrane, lahko na primer postrežejo največ 15 ljudi naenkrat, in to le na prostem. Dublinski pubi, ki ne strežejo hrane, ostajajo zaprti.

Šole ostajajo odprte, medtem ko se muzejem in drugih kulturnim zbirališčem obeta zaprtje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Španija: ukrepi v Madridu spominjajo na karanteno

Za že skoraj pet milijonov ljudi v Madridu in devetih okoliških mestih veljajo strogi omejitveni ukrepi, ki spominjajo na karanteno. Ljudje lahko svoja lokalna območja zapuščajo le za odhod na delo, v šolo ali k zdravniku. Srečanja tako zunaj kot znotraj so omejena na šest ljudi. Bari in restavracije se zapirajo ob 22. uri. Tako kot trgovine so omejili število gostov oziroma strank, ki so lahko v prostoru hkrati.

Ukrepe je kljub nasprotovanju lokalnih oblasti uvedla centralna vlada.

Avstrija: v vseh trgovinah in javnih poslopjih obvezne maske

Zaostreni ukrepi veljajo od 21. septembra. Od takrat so v vseh trgovinah in javnih poslopjih obvezne zaščitne maske. Te je bilo sicer že dotlej treba nositi v večjih supermarketih in na javnem prevozu.

V gostinstvu so maske obvezne za tiste, ki strežejo gostom, strežba pa je mogoča le za stranke, ki sedijo za mizami. V šolah so maske obvezne zunaj učilnic.

Število udeležencev na dogodkih z določenim sedežnim redom je omejeno na 1.500 v notranjih prostorih in na tri tisoč v zunanjih prostorih. Dogodki brez določenih sedežev so v notranjih prostorih omejeni na 50 ljudi, v zunanjih pa na 100.

Češka: v ponedeljek uvedli izredne razmere

Na Češkem so v ponedeljek znova začele veljati izredne razmere zaradi novega koronavirusa. Oblasti so omejile zbiranje ljudi, povečale pa so tudi kazni za kršenje pravil za zajezitev virusa. Na dogodkih v zaprtih prostorih bo lahko naenkrat največ deset ljudi, na prostem pa 20. Športni dogodki bodo potekali brez gledalcev.

Slovaška: izredne razmere razglašene za 45 dni

Slovaška vlada je izredne razmere zaradi epidemije za obdobje 45 dni razglasila s 1. oktobrom. Dogodki so omejeni na udeležbo 50 ljudi. Restavracije, bari in kavarne se morajo zapreti ob 22. uri, zunaj pa je obvezno nositi masko, če ni mogoče zagotoviti dvometrske medsebojne razdalje.

Madžarska: meje zaprte še vsaj do konca oktobra

Nošenje obraznih mask je glede na najnovejše ukrepe obvezno tudi v kinematografih, gledališčih, zdravstvenih in socialnih institucijah, javnih uradih ter v klubih in diskotekah – in ne le več v trgovinah in sredstvih javnega prevoza kot doslej.

Meje, ki jih je država z nekaj izjemami zaprla 1. septembra, bodo ostale zaprte še vsaj do konca oktobra.

Hrvaška: gostinski lokali odprti do polnoči

V državi lahko gostinski lokali trenutno obratujejo do 24. ure, se bodo pa še ta teden nadaljevali pogovori z gostinci o obratovanja čez zimo. Oblasti razmišljajo o uvedbi obvezne uporabe zaščitnih mask v vseh zaprtih prostorih, razen doma.

Omejitve zbiranja veljajo na 500 ljudi v zaprtih prostorih, 1000 pa na prostem, medtem ko je lahko na zasebnih dogodkih, kot so poroke in pogrebi, največ 50 ljudi.

Na nogometnih tekmah lahko na primer prodajo največ tretjino namestitvenih zmogljivosti stadionov.

Morebitne dodatne omejitve v državi uvajajo po županijah glede na nova žarišča okužb.

Nizozemska: druženja na domovih ne smejo vključevati več kot treh ljudi

Nizozemske oblasti so nove ukrepe za najmanj tri teden uvedle 29. septembra, ko je število dnevno potrjenih okužb doseglo najvišje ravni od začetka pandemije.

V večjih mestih je v trgovinah obvezno nositi masko, restavracije in bari se po vsej državi zapirajo ob 22. uri. Podjetja morajo beležiti kontaktne podatke strank, velja spodbuda k delu od doma. Druženja na domovih ne smejo vključevati več kot treh ljudi, na športnih dogodkih so prepovedani gledalci.

V veljavi ostajajo tudi predhodno uvedeni ukrepi, kot je nošenje mask na javnem prevozu. Lokalne oblasti poleg tega lahko uvajajo lastne dodatne omejitve.

Nemčija: kazen za nenošenje mask znaša 50 evrov

V državi so do konca leta podaljšali prepoved večjih zborovanj, kot so festivali, športni dogodki z gledalci in koncerti. Nova sezona bundeslige poteka pred praznimi tribunami.

Od 1. oktobra morajo vsi potniki, ki vstopijo v Nemčijo in so bili v zadnjih 14 dneh v kateri od držav z visokim tveganjem za okužbo, za 14 dni v samoizolacijo. Zanje je sicer na letališčih že od avgusta obvezno testiranje.

Tistim, ki v trgovinah ali na javnem prevozu ne nosijo zaščite za predel ust in nosu, grozi kazen v višini 50 evrov.

Oblasti v državi so se tudi dogovorile, da bodo uvedle nadaljnje ukrepe na območjih, kjer bi v sedmih dneh potrdili več kot 35 okužb na 100.000 prebivalcev. Javna druženja bi tam omejili na 50 ljudi, zasebna pa na 25.

Italija: obvezno nošenje mask na vseh javnih mestih

V Italiji so zaprti vsi nočni klubi in plesišča. Trenutno je med 18. uro in 6. uro obvezno nošenje zaščitnih mask na vseh javnih mestih, kjer ni mogoče ohranjati ustrezne razdalje. V šolah pa so maske obvezne za starejše od šest let, ko se gibljejo po stavbi šole.

Foto: Getty Images Vlada naj bi sicer v kratkem sprejela nove ukrepe, v skladu s katerimi naj bi bile maske obvezne na prostem po vsej državi. Zaenkrat to velja za Lacij, Kampanjo, Kalabrijo in Sicilijo, piše avstrijska tiskovna agencija APA. Vlada razmišlja tudi, da bi izredne razmere zaradi epidemije covida-19 podaljšali do 31. januarja prihodnje leto.

Belgija: Prepovedano prehranjevanje na tržnicah

V Bruslju od 1. oktobra na javnih mestih ni več obvezno nošenje mask, jih pa še vedno močno priporočajo tam, kjer ni mogoče ohranjati razdalje 1,5 metra.

So pa v belgijski prestolnici uvedli nekatere nove ukrepe - bari in kavarne se morajo zapreti ob 23. uri, drugi obrati, ki strežejo hrano in pijačo, pa do 22. ure. Prehranjevanje na uličnih tržnicah je prepovedano.

Vsak član gospodinjstva si lahko izbere stike s petimi ljudmi za mesec dni, potem ko je doslej veljala omejitev stikov vsakega gospodinjstva na pet ljudi. Družina bo lahko občasno gostila dogodke z do desetimi udeleženci.

Nočni klubi ostajajo zaprti, veliki dogodki, kot so festivali, niso dovoljeni. Na stadione se sicer lahko vrnejo nogometni navijači, a le do delne zasedenosti kapacitet in z maskami.

Danska: zasebne zabave le do 22. ure

Danska je bila ena prvih držav v Evropi, kjer so se aprila znova odprle šole. Konec avgusta pa je število okuženih začelo strmo naraščati, na kar se je vlada odzvala z obveznim nošenjem mask na javnem prevozu.

V Koebenhavnu in na okoliškem območju, kjer je največ novih primerov, se bari, restavracije in nočni klubi po novem zapirajo ob 22. uri. Ob isti uri se morajo zaključiti tudi zasebne zabave in druženja, kot so poroke. V restavracijah, barih in kavarnah je obvezno nošenje mask.

Grčija: v Atenah maske obvezne tudi na delovnih mestih

Maske so obvezne v vseh javnih zaprtih prostorih in na javnem prevozu. Septembra so ostrejše omejitve začele veljati v pokrajini Atika, kjer ležijo tudi Atene - tam je obvezno nošenje mask na delovnih mestih in povsod na prostem, kjer se zbira veliko število ljudi.

Prav tako so dodatne lokalne omejitve uvedli na nekaterih grških otokih. Tistim, ki se vračajo z njih na celino, imajo na voljo brezplačno testiranje na novi koronavirus, piše britanski BBC.