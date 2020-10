Megažarišče na Hrvaškem postalo svetovni fenomen

Lauc je izpostavil, da superprenašalci lahko okužijo veliko število ljudi tudi v situacijah, ki na prvi pogled niso nujno tvegane. Ljudi je ob tem še posebej opozoril, naj se izogibajo druženj v zaprtih prostorih.

Največje hrvaško žarišče je trenutno občina Popovača, kjer je bilo po promociji knjige v vasi Gornji Jelendolski, ki se je je konec prejšnjega tedna udeležilo 140 ljudi, testiranih 116 oseb, od katerih je bilo kar 92 okuženih. Epidemiolog Inoslav Brkić je dejal, da je tako velik delež oseb, ki so se okužile na enem dogodku, svetovni fenomen, ki ga je potrebno podrobneje raziskati.

Šole so zaprte, odpovedani so vsi javni dogodki

Življenje v Gornjem Jelendolskem, ki so ga že poimenovali megažarišče, se je tako sedaj ustavilo. Šole so zaprte, odpovedani so vsi javni dogodki, ljudje pa so se zaprli v hiše.

Predstavitve knjige so organizirali v okviru sejma, ki je konec prejšnjega meseca potekal v občini. Dogodka se je udeležil tudi župan Josip Mišković, ki je to sprva zanikal, a so ga fotografije postavile na laž. Kasneje je dejal, da je izpustil uradni del in da je na dogodek prišel šele kasneje.

"Polovica državljanov letno ne prebere niti ene knjige"

"Nihče ni imel maske. Masko imam sicer vedno s seboj. Nismo razmišljali o koronavirusu. To je zdaj opozorilo, da je virus dejansko med nami," je pojasnil župan, ki je v samoizolaciji.

"Ne morem verjeti, da je bil tam tudi župan. Sramota, da se niso spoštovala osnovna pravila. V državi, v kateri polovica državljanov letno ne prebere niti ene knjige, smo na promociji knjige dobili super žarišče," je za portal N1 dejala ena od občank.

Dve novi smrtni žrtvi

V zadnjih 24 urah so sicer na Hrvaškem zabeležili 138 novih okužb. Skupno ima Hrvaška danes 1.466 okuženih. 326 oseb je na bolnišničnem zdravljenju, od tega 24 na ventilatorju. Dve osebi sta umrli.

Od začetka epidemije se je na hrvaškem okužilo 17.797 ljudi. Umrlo jih je 300.