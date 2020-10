Okuženi Trump pred bolnišnico obiskal svoje privržence

Pred obiskom svojih podpornikov je ameriški predsednik Donald Trump na Twitterju objavil video, v katerem trdi, da mu je zdaj popolnoma jasno, za kaj gre pri koronavirusu. Eden od zdravnikov v bolnišnici mu je sporočil, da mu očitno ni jasno nič.

"Vsaka oseba v avtomobilu med to povsem nepotrebno predsedniško vožnjo bo zdaj morala v karanteno za 14 dni. Morda bodo zboleli, morda bodo umrli za politični teater. Trump jim je ukazal, da tvegajo življenja za teater. Pa to je norost," je tvitnil zdravnik v bolnišnici Walter Reed James Phillips.

Trumpa bi iz bolnišnice lahko odpustili že danes

"Bila je zanimiva pot. Veliko sem se naučil o covidu. Res sem imel šolo. Jasno mi je in razumem," je dejal Trump, ki so ga v petek zaradi okužbe s koronavirusom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Po objavi videa pa so ga z avtomobilom popeljali naokrog mimo podpornikov, ki že od sobote navijajo in molijo za njegovo dobro zdravje. Trumpovi zdravniki so prej v nedeljo menili, da bo morda že danes lahko šel domov v Belo hišo, poroča STA.

Preden se je zapeljal mimo njih, je Trump svojim podpornikom prek Twitterja sporočil, da dokazujejo, da imajo res radi ZDA, in da vidijo, kako jo dela državo večjo, kot je bila kadarkoli prej. Večina Trumpovih podpornikov ni nosila mask. Z novim koronavirusom se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa v ZDA do zdaj okužilo 7,4 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 pa jih je umrlo 210 tisoč. Velika večina obolelih v najdražjem zdravstvenem sistemu na svetu seveda ne uživa takšne oskrbe, kot jo ima zastonj na voljo Trump.