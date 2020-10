Pred tem so zdravniki Bele hiše sicer povedali, da ima predsednik blage simptome in da je nekoliko utrujen, poudarili pa so še, da je dobre volje in da je kljub simptomom ves dan delal. Tudi v bolnišnici naj bi nadaljeval z delom. Sicer naj bi bil sprejem v bolnišnico previdnostni ukrep, za katerega so se odločili na priporočilo zdravnikov, so sporočili iz Bele hiše, poroča STA.

Njegov zdravnik Sean Conlery je sporočil, da predsednika zdravijo z mešanico protiteles. "Dobil je eno samo 8-gramsko dozo poliklonalnega koktajla protiteles, ki ga proizvaja Regeneron. Dobiva tudi cink, vitamin D, melatonin, dnevno dozo aspirina in famotidin," je sporočil zdravnik in zatrdil, da je predsednik sicer malce izčrpan, vendar dobrega duha.

Conlery je dodal, da se prva dama prav tako počuti dobro razen malce kašlja in glavobola.

Predsedniška pooblastila niso prenesli na podpredsednika ZDA Mika Pencea, čigar test za koronavirus je bil negativen.

Trump namerava voditi državo iz posebnega "izvršnega oddelka" vojaške bolnišnice Walter Reed, ki je neke vrste bolnišnica v bolnišnici. Zdravniki ga bodo opazovali medtem pa bo lahko delal naprej.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je dejala, da bo predsednik v bolnišnici nekaj dni. Ne, da bi bilo to potrebno ampak na priporočilo zdravnika iz obilice previdnosti.

Biden in Obama sta mu zaželela hitro okrevanje

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek preden so ga odpeljali na zdravljenje covida-19 v vojaško bolnišnico Walter Reed v Marylandu posnel video v katerem trdi, da se skupaj s prvo damo Melanio Trump zelo dobro počuti. Nenavadno bled Trump se je zahvalil vsem za izjemno podporo.

Video je bil objavljen na Twitterju potem, ko so Trumpa že odpeljali v bolnišnico. To je bila njegova prva objava na Twitterju po skoraj 20 urah potem, ko je v petek zjutraj sporočil, da sta bila njegov in test prve dame Melanie Trump za koronavirus pozitivna.

Med tistimi, ki so Trumpu želeli hitro okrevanje je bil tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama. "Z Michelle upava, da predsednik in prva dama ter vsi drugi v ZDA, ki jih je prizadel koronavirus, dobivajo potrebno nego in so na poti hitrega okrevanja. Čeprav smo sredi velike politične bitke in je veliko na kocki, ne smemo pozabiti, da smo vsi Američani. Vsi smo ljudje in želimo zdravja vsakomur ne glede na stranko," je izjavil Obama.

Predsedniški kandidat demokratov Joe Biden je tvitnil, da to ne sme biti strankarski trenutek ampak ameriški trenutek. Njegova kampanja za nekaj časa ne bo objavljala negativnih oglasov o Trumpu. Koliko časa bo to trajalo bo odvisno tudi od samega Trumpa, bo med okrevanjem tudi tudi sam dal mir z napadi.

Trump in Biden na zadnjem soočenju. Foto: Reuters

Biden namerava svojo kampanjo peljati naprej, vendar za zdaj brez negativnosti, kar bo priložnost, da Američanom razloži svojo vizijo in se pri tem komu tudi zameri. Doslej je bilo namreč dovolj le opozarjanje na to kar dela Trump.

Bidna in druge demokrate morajo močno srbeti prsti na sprožilcu Twitterja zaradi Trumpovega dosedanjega odnosa do pandemije koronavirusa, ko mu je v bistvu šlo na prvem mestu za ekonomijo, ne pa za ljudi. ZDA so imele do sinoči 7,3 milijona okuženih in skoraj 209.000 mrtvih. 74-letni Trump se je žrtev spomnil zelo redko. Pred kratkim je zatrdil, da koronavirus praktično nikogar ne prizadeva, razen starejših in bolnih.

Osebje Bele hiše se pospešeno testira

Ameriški mediji poročajo, da je v Beli hiši zavladala prava panika med osebjem, ki se pospešeno testira, kakor tudi vsi, ki so bili v zadnjem tednu dni v stiku s predsednikom ZDA. Zaposleni so jezni na odgovorne, saj tudi po potrditvi predsednikove okužbe nekateri ne nosijo mask kot na primer šef kabineta Mark Meadows.

Testiral se je tudi Biden, ki je imel v torek s Trumpom prvo televizijsko soočenje v zaprtem prostoru v Clevelandu. Voditelj soočenja Chris Wallace je povedal, da je Trump prispel prepozno v Cleveland, da bi se testiral. Vsi udeleženci soočenja so se zanašali na besedo drug drugemu, da so opravljeni potrebni testi.

Testirala se je tudi predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa 80-letna Nancy Pelosi, ki je po ustavi predvidena za prevzem predsedniškega položaja, če sta predsednik in podpredsednik onesposobljena. Pelosijeva se je testirala, ker se je v torek srečala s finančnim ministrom Stevenom Mnuchinom, ki je bil blizu Trumpa. Oba sta negativna.

Pozitivna pa sta republikanska senatorja Mike Lee iz Utaha in Tom Tillis iz Severne Karoline, ki sta se konec prejšnjega tedna udeležila slovesne objave nominacije Amy Coney Barrett za vrhovno sodnico. Mediji poročajo, da je Coney Barrettova poleti prebolela covid-19. Okužena sta tako že dva republikanska člana odbora za pravosodje, ki bo imel 12. oktobra zaslišanje bodoče sodnice. Na srečo republikancev vse poteka na daljavo, sicer morda ne bi imeli večine za njeno potrditev.

Zbolela je tudi predsednica Nacionalnega odbora republikanske stranke Ronna McDaniel, preplašeni pa so tudi predsednikovi bogati donatorji, ki so se v četrtek udeležili prireditve za zbiranje denarja s Trumpom v njegovem klubu v New Jerseyju. Trump je potoval v Bedminster kljub temu, da so tik pred tem potrdili okužbo pri njegovi svetovalki Hope Hicks.