Prvo težko pričakovano televizijsko soočenje Donalda Trumpa in Joeja Bidna pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, ki bodo 3. novembra letos, je postreglo z vsebinsko prazno razpravo in ostrim besednim dvobojem glavnih tekmecev. Številni komentatorji razočarano ugotavljajo, da je bilo soočenje porazno in da pravzaprav ni jasnega zmagovalca. Profesor na ljubljanski FDV Bogomil Ferfila meni, da je Trumpov štab tokrat morda izbral napačno strategijo, saj bo Trump z žaljivkami in agresijo težko dobil glasove neopredeljenih volivcev. Politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič pa ocenjuje, da so bile zaradi govoric o domnevni senilnosti oči javnosti tokrat bolj kot v Trumpa uprte v Bidna.

Urednik CNN Chris Cillizza je v svoji analizi prvega predsedniškega soočenja, ki je v torek zvečer potekalo v Clevelandu, zapisal, da je bilo to zagotovo najslabše televizijsko predsedniško soočenje, ki ga je kot novinar spremljal v svoji 20-letni novinarski karieri. "To je bilo absolutno grozno soočenje, ki javnosti ni dalo nobenih novih informacij o dveh kandidatih in o tem, kaj bosta storila, če bosta dobila priložnost, da v prihodnjih štirih letih opravljata funkcijo ameriškega predsednika," je poudaril Cillizza.

Trump skakal v besedo Bidnu, demokrat mu je zabrusil: "Človek, boš utihnil?"

Kot je zapisal urednik CNN, bi lahko odstavek analize, ki je namenjen dobrim platem razprave, pustil popolnoma praznega. "Še bolj boleče in nenavadno je, da se je to zgodilo po tem, ko je več kot 200 tisoč Američanov umrlo zaradi bolezni covid-19 in ko napovedi kažejo, da bi se lahko do prvega januarja število umrlih podvojilo. To je preprosto slaba usluga demokraciji," je opozoril Cillizza.

Prvo televizijsko soočenje Donalda Trumpa in Joeja Bidna. Video: YouTube.

Trump dominiral, a predvsem na račun nenehnega prekinjanja Bidna

Aktualni ameriški predsednik Donald Trump je na soočenju dominiral in pokazal več energije od svojega tekmeca, vendar pa je hkrati naredil zelo malo, da bi dinamiko predsedniške tekme obrnil v svojo korist. Po javnomnenjskih raziskavah, ki so bile izvedene pred soočenjem, je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden vodil na nacionalni ravni, rahlo prednost pa je imel tudi v zveznih državah, ki bodo odločile tekmo za Belo hišo. Trumpu tega trenda po prvem soočenju najverjetneje ne bo uspelo spremeniti.

Aktualni ameriški predsednik Donald Trump je na prvem televizijskem soočenju pokazal več energije od svojega tekmeca, a predvsem na račun nenehnega prekinjanja Joeja Bidna. Foto: Reuters

Trump je namreč dominiral predvsem na račun nenehnega prekinjanja Bidna in voditelja soočenja Chrisa Wallacea. Na televiziji CBS so izračunali, da je Trump samo Bidnu skočil v besedo kar 73-krat. S tem se je zagotovo še dodatno usidral v srce svoji volilni bazi na desnici, a je hkrati naredil soočenje težko gledljivo. Aktualni ameriški predsednik je pod vprašaj med drugim postavil Bidnovo inteligenco in problematiziral posle njegovega sina Hunterja Bidna v Ukrajini, demokrat pa je ga na drugi strani označil za klovna, lažnivca in lutko v rokah ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Biden se je spustil na Trumpovo raven razprave

Nekateri komentatorji opozarjajo, da se je Biden na soočenju prevečkrat spustil na Trumpovo raven razprave. "Človek, boš utihnil? To je tako nepredsedniško," je Trumpu med drugim dejal Biden. Pred začetkom vsebinskega sklopa o novem koronavirusu pa je Trumpu zabrusil: "Veliko sreče pri tem." Demokratske volivce so Bidnove poteze verjetno razveselile, vendar pa niso v skladu z napovedmi demokratov, da bo njihov kandidat v primeru zmage na volitvah predsedniški funkciji povrnil dostojanstvo.

Nekateri komentatorji opozarjajo, da se je Biden na soočenju prevečkrat spustil na Trumpovo raven razprave. Foto: Reuters

Pri razpravi o ukrepih za obvladovanje novega koronavirusa se je sicer Biden po mnenju analitikov zelo izkazal, saj se je moral Trump zagovarjati glede svoje odgovornosti za smrt več kot 200 tisoč ljudi, ki so v ZDA umrli za covid-19. Trump je izpostavil, da ljudje želijo odprtega gospodarstva, Biden pa je poudaril, da si želijo biti predvsem varni. Po mnenju nekaterih bi sicer Biden za napad na Trumpa lahko močneje izkoristil tudi nedavno razkritje, da je Trump leta 2016 plačal le 750 dolarjev davka.

Ferfila: Škoda, da Trump ni pokazal svojega znanja

Profesor ameriških študij na ljubljanski FDV Bogomil Ferfila meni, da je bilo torkovo televizijsko soočenje korektno načrtovano, vendar pa je na koncu izpadlo kot vsebinsko prazno. "Trump je nastopil v približno istem stilu pred štirimi leti proti Hillary Clinton, dodal je še malo več arzenala. Njegovi privrženci bodo njegov nastop tako kot tudi njegove davčne olajšave verjetno sprejeli, vendar pa strategija žaljivk in agresije morda ni najboljša za prepričevanje neopredeljenih volivcev, torej tistih volivcev, ki bodo na koncu odločili volitve," pojasnjuje Ferfila.

"Če je nekdo štiri leta na določeni funkciji, potem to področje obvlada. Trump pa včeraj ni igral na to, da bi Bidna dotolkel z informacijami ali vedenjem o določenih zadevah," poudarja profesor ameriških študij na ljubljanski FDV Bogomil Ferfila. Foto: Klemen Korenjak

Kot poudarja Ferfila, je vprašanje, ali so si Trumpovi medijski strategi pravilno zamislili torkov nastop: "Trump je bil vendarle zadnja štiri leta ameriški predsednik. Če je nekdo štiri leta na določeni funkciji, potem to področje obvlada. Trump pa včeraj ni igral na to, da bi Bidna dotolkel z informacijami ali vedenjem o določenih zadevah. Vprašanje je, ali je bila to najboljša strategija njegovega štaba, ker je današnja situacija v primerjavi s tisto pred štirimi leti vendarle nekoliko drugačna."

Ko gre za Bidna, Ferfila meni, da demokratski kandidat vendarle ni tako senilen, kot ga v ameriški javnosti poskušajo prikazati republikanci. "Biden je za Trumpa čisto dostojen nasprotnik, pravzaprav je v obkladanju z žaljivkami, kot so idiot, norec in klovn, celo vodil. Trump je bil namreč bolj agresiven v smislu, da ne Bidnu ne voditelju ni pustil dokončati stavka. Za razliko od Clintonove pred štirimi let pa nobeden od obeh kandidatov ni uveljavljal svojega znanja o različnih področjih politike. Trump bi to lahko naredil, škoda, da bi pokazal večjega poznavanja določenih zadev iz zadnjih štirih let," še dodaja Ferfila.

Lisjak Gabrijelčič: Biden se je pokazal kot povsem priseben človek

Zgodovinar, politični analitik in urednik revije Razpotja Luka Lisjak Gabrijelčič medtem meni, da so bile oči javnosti na torkovem soočenju bolj kot v Trumpa uprte v Bidna. "Tukaj je bilo glavno vprašanje govoric, ki so se najprej razširile med podporniki Bernieja Sandersa in nato prodrle v množične medije, češ da je Biden senilen. Ljudje so zato bolj kot Trumpa gledali Bidna, ki med nastopom ni pokazal kakršnihkoli znakov senilnosti," pojasnjuje Lisjak Gabrijelčič.

Po besedah zgodovinarja in urednika revije Razpotja Luke Lisjaka Gabrijelčiča je Trump poskušal Bidna prikazati kot šibkega kandidata v rokah radikalizirane levičarske stranke in človeka elit, vendar se mu to na koncu ni najbolje posrečilo. Foto: Bojan Puhek

Po njegovih besedah je Trump poskušal Bidna prikazati kot šibkega kandidata v rokah radikalizirane levičarske stranke in kot človeka elit, vendar pa se mu to na koncu ni najbolje posrečilo. "Pri Trumpu je nesmiselno govoriti o taktikah, ker nima dovolj discipline, da bi sledil temu, kar se dogovorijo v njegovem štabu. Izhajali so iz ugotovitve, da je Biden pri sredinskih volivcih bolj popularen kot demokratska stranka, vendar pa so se Trumpu nastavki, s katerimi je poskušal iti proti Bidnu, v glavnem ponesrečili."

Na drugi strani se je Biden, ki na prejšnjih soočenjih vedno ni blestel, po oceni Lisjaka Gabrijelčiča v okviru svojih zmožnosti kar dobro odrezal: "Spomnimo se, da je Biden leta 2008 kot podpredsedniški kandidat izgubil televizijsko soočenje proti Sarah Palin. Na torkovem soočenju se je za razliko od Trumpa, ki se nikoli ne nasmehne, dosti smejal, na pravih točkah je znal preslišati Trumpove provokacije in povedati tisto, kar je bilo ključno, na določenih mestih pa je bil enako nesramen kot Trump. Na koncu se mu je uspelo pokazati kot človek, ki je povsem priseben in ki zna v tako stresni situaciji parirati Trumpu," dodaja Lisjak Gabrijelčič.