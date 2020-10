Ameriško javnost razburjajo skrivni posnetki pogovora z Melanio

Stephanie Winston Wolkoff je na dolgem seznamu tistih, ki so napisali in prodajajo knjigo o predsedniku ZDA in prvi dami. V podkrepitev trditev v knjigi je v četrtek televiziji CNN dala nekaj zvočnih posnetkov pogovora v Beli hiši.

Šlo je za politiko Trumpove vlade, da nezakonitim priseljencem ob aretaciji na meji odvzame otroke in jih zapre v kletke. Politika je bila namerna, da bi prebivalce Latinske Amerike odvrnili od nadaljnjih poskusov nezakonitega prehajanja meje.

Melania ogorčena nad poročanjem medijev o politiki svojega moža

Otroke so od staršev ločevali tudi v preteklih letih, ko je bil predsednik ZDA Barack Obama. Vendar le, če je bilo kaj narobe in na primer niso mogli z gotovostjo potrditi, da gre za otroke aretiranih staršev, ali ob sumu zlorab.

Melania Trump je bila ogorčena nad javnimi kritikami politike vlade svojega moža in posnetki to zgovorno prikazujejo. "Pravijo, da sem sokriva. Da sem ista kot on, da ga podpiram, da ne povem dovolj," pravi Melania.

S sočnim ameriškim izrazom zatrdi, da trdo dela ob pripravah na praznovanje božiča. Potem komentira, da ni nikomur mar za božično okrasitev Bele hiše. "Ampak to moram delati. Potem pa to naredim in pravijo: Kaj pa otroci, ki so jih ločili," v posnetku pravi Melania, s sočnim izrazom reče, naj ji "dajo že enkrat mir", ter potarna, da mediji Obami tega niso delali.

Sama naj bi poskušala znova združiti nekega otroka s starši, vendar mediji po njenih besedah niso hoteli poročati o tem, in Melania pravi, da zato, ker so ti liberalni. Otroku naj bi poskušala najti mamo, vendar to kljub njenemu trudu ni šlo zaradi zakonov in pravil.

Podvomila o resničnosti izjav nezakonitih priseljencev

Winston Wolkoffova jo je na skrivaj posnela poleti 2018, ko je že zbirala gradivo za knjigo, to je počela tudi za obrambo pred pričakovanimi tožbami, kar je pričakovani del posla s Trumpovo družino, poroča STA.

Melania Trump med drugim na posnetkih govori, da so bili otroci, ki so jih zaprli, veseli, ker so videli, da bodo imeli lastno posteljo in omaro z oblekami in jim ne bo treba spati na tleh kot v domačih državah. "Pri nas se zanje lepo skrbi. Sicer niso s starši, kar je žalostno. Ampak ko pridejo sem sami ali s tihotapci, potem je treba nekaj narediti."

Prva dama ZDA je prav tako podvomila o resničnosti izjav nezakonitih priseljencev, da bežijo od doma v strahu za lastno življenje. "Pravijo, da jih bodo ubili člani tolp, da je zelo nevarno. Ni res. Niso profesionalci, ampak jih drugi učijo, kaj naj povedo, ko pridejo, da lahko potem ostanejo. Zlahka bi ostali v Mehiki, česar pa nočejo, ker Mehika ne skrbi zanje tako kot Amerika," je dejala.

Tedanji prijateljici je pokomentirala tudi zloglasni jopič z napisom "Res me ne briga. Pa vas?", ki ga je junija 2018 nosila ob obisku enega od epicentrov krize ločenih družin na mehiški meji. V posnetku je dejala, da je z njim dražila liberalce, "ker si to zaslužijo".