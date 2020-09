Melania Trump se je odzvala na blatenje nekdanje prijateljice

Ne zgodi se pogosto, da se Melania Trump odzove na pisanja o sebi, a tokrat je naredila izjemo. Potem ko je njena nekdanja tesna zaupnica in prijateljica Stephanie Winston Wolkoff napisala knjigo Melania and Me (Melania in jaz) ter v njej razkrila podrobnosti iz njenega življenja v družini Trump, je prek tiskovne predstavnice sporočila, kaj si misli o Stephanijinih razkritjih.

"Na žalost gre v tem primeru za izjemno negotovo žensko, katere potreba po tem, da bi bila pomembna, kljubuje logiki," je knjigo za revijo People komentirala predstavnica prve dame, Stephanie Grisham.

To pa še ni vse, Grishamova se je dotaknila tudi tega, da naj bi Wolkoffova skrivaj snemala pogovore z Melanio, česar avtorica nove knjige ni ne potrdila ne zanikala. "Kdorkoli na skrivaj snema svojega tako imenovanega prijatelja, je po definiciji nepošten," je dejala.

Melanijina predstavnica je ob tem knjigo še označila za "polno neresnic in paranoje" ter dodala, da temelji na potrebi po maščevanju: "Wolkoffova si hoče zgraditi ime s tem, da okrivi vse, s katerimi je kdaj delala, pri čemer sebe prikazuje kot žrtev."

Melania naj bi svojo snaho Ivanko označila za kačo, razkriva knjiga Melania and Me. Foto: Getty Images

V knjigi razkrila napet odnos z Ivanko

Stephanie Winston Wolkoff, znana načrtovalka zabav, je Melanio spoznala leta 2003, ji leta 2017 sledila v Belo hišo, kjer je postala njena svetovalka, a se je leto pozneje že izselila, saj naj bi jo odpustili.

Prav zato številni v njeni knjigi o Melanii vidijo maščevanje, saj v njej razkriva številne neprijetne podrobnosti iz življenja prve dame.

Med drugim, kako ji je Melania tarnala o tem, da je Trumpova hči Ivanka, zdaj vidna članica predsedniškega kabineta, ne spoštuje in se poskuša mimo nje preriniti v središče pozornosti. Ivanka naj bi ves čas poskušala mačehi pokazati, da je pomembnejša od nje, vmešavala se je v njene zadeve, tudi v izbiro vodje njenega osebja. Zaradi tega je Melania Ivanko označila za kačo, po poročanju ameriških medijev piše v knjigi.

Dopuščala je možnost, da je Melania drugačna od moža, a se je motila, pravi Stephanie. Foto: Getty Images

Melania nekoč je povsem drugačna od Melanie danes

"Melania je pragmatičarka, ki pravi, da če ne moreš nadzorovati čustev ljudi, zakaj bi se zaradi tega potem obremenjeval," je Wolkoffova povedala v intervjuju za televizijo ABC in dodala, da prva dama še vedno živi po teh načelih. "Ni ji mar, kaj si drugi mislijo o njej, in to je prava samozavest."

Za omenjeno televizijo je še povedala, da se je razmerje z Melanio skrhalo, ker je narobe razumela nekaj temeljnega o slavni Slovenki: "Ker je bila moja prijateljica, sem dopuščala možnost, da je drugačna od Donalda in njegovih otrok, a ko si Trump, si Trump," je pojasnila in dodala, da je bila Melania, ki jo je spoznala, povsem drugačna od Melanie danes.

Knjiga Melania and Me (Melania in jaz) izide na današnji dan, 1. septembra.

