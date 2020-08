Dokaz, da med Melanio Trump in Ivanko "močno škripa" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nenavaden izraz Melanie Trump ob srečanju s pastorko Ivanko Trump je na družbenih omrežjih požel veliko zanimanja. Vljudnostni nasmeh prve dame ZDA se je v trenutku spremenil in pokazal pravo sliko njunega odnosa.

Govorice o napetosti med prvo damo ZDA Melanio Trump in Ivanko Trump so se sinoči le še potrdile, ko je predsednik Donald Trump v okviru nacionalne konvencije republikanske stranke v Beli hiši sprejel predsedniško nominacijo. A bolj kot v to je bila pozornost družbenih medijev uperjena v trenutek, ko je Melania na odru pozdravila svojo pastorko.

Trumpova hči Ivanka, ki jo ima s prvo ženo Ivano Trump, je vidna članica predsedniškega kabineta. V svojem govoru je med drugim dejala, da ZDA potrebujejo "velikega bojevnika" v Beli hiši še štiri leta. Washington ga ni spremenil kot spreminja politike, ampak je Trump spremenil Washington, je zagotovila. Ko se je sprehodila mimo Melanie, sta si sicer izmenjali nasmeh, ki pa se je na Melanijinem obrazu takoj zatem popolnoma spremenil.

Nenavaden videoposnetek Melanijinega izraza je v manj kot treh urah od objave na Twitterju zbral več kot pet milijonov ogledov in številne komentarje.

Napete odnose in hudo rivalstvo med Trumpovo ženo in pastorko sicer v svoji novi knjigi razkriva tudi Stephanie Winston Wolkoff, nekdanja Melanijina tesna zaupnica. Knjiga spominov na njuno 15-letno prijateljstvo bo izšla 1. septembra, ta teden pa so v medije pricurljale nekatere podrobnosti o njeni vsebini.

Knjiga med drugim razkriva, kako ji je Melania tarnala o tem, da je Ivanka ne spoštuje in se poskuša mimo nje preriniti v središče pozornosti. Ves čas naj bi ji poskušala pokazati, da je pomembnejša od nje, vmešavala se je v njene zadeve, tudi v izbiro vodje Melanijinega osebja. Zaradi tega je prva dama ZDA Ivanko označila za kačo.