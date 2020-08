Trump: Biden bo uničil ameriško veličino

Aktualni ameriški predsednik Donald Trump je imel govor v Rožnem vrtu Bele hiše pred približno 1.800 povabljenimi, ki so ga brez zaščitnih mask in upoštevanja medsebojne razdalje prekinjali z vzkliki "še štiri leta". Trumpov govor so poskušali zmotiti protestniki, na koncu pa je vse preglasil ognjemet, podoben tistemu za dan neodvisnosti. Z odra si ga je ogledala vsa Trumpova družina, vključno z Melanio in Barronom Trumpom, poroča STA.

Samo Ivanka Trump priznala, da je virus v ZDA zahteval velik davek

Zadnji dan republikanske konvencije, ki je tehnično potekala iz Charlotta v Severni Karolini, dejansko pa tako kot prejšnji teden demokratska virtualno iz različnih delov ZDA s posnetimi govori ali govori v neposrednem prenosu, je imel naslovno temo Dežela veličine. Koronavirusa, zaradi katerega je v ZDA do zdaj umrlo več kot 180 tisoč ljudi, kar je največ na svetu, se ni veliko omenjalo. Trump ga je omenil kot "kitajski virus" in zagotovil, da bi bilo žrtev veliko več, če bi bil ameriški predsednik Joe Biden.

Ognjemet si je po koncu Trumpovega govora z odra ogledala vsa Trumpova družina, vključno z Melanio in Barronom Trumpom (desno). Foto: Reuters

Le predsednikova hči Ivanka Trump je priznala velik davek virusa, izrazila priznanje zdravstvenim delavcem, sožalje žrtvam in sorodnikom ter zagotovila, da je oče trpel vsak dan ob spremljanju števila umrlih. Poudarila je, da ZDA potrebujejo "velikega bojevnika" v Beli hiši še štiri leta. Washington ga ni spremenil, ampak je Trump spremenil Washington, je dejala Ivanka Trump.

Bidna je označila za prazno posodo, ki dela, kar zahtevajo mediji in levica, medtem ko Trump po njenih besedah ne izdaja svojih prepričanj za dobrikanje eliti. Glavni poudarek zadnjega dne konvencije so bili zakon in red ter podpora policiji, ki jo temnopolti obtožujejo rasizma in nasilja. Šef sindikata newyorških policistov Pat Lynch je zagotovil, da ni druge izbire kot Trump za vse tiste, ki želijo varnost, ker bodo demokrati policiji zvezali roke in ji vzeli denar.

Biden spomnil Američane, da je v času pandemije in nasilja predsednik države Trump Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v četrtek zvečer v pogovoru za televizijo MSNBC zavrnil poskuse republikancev na konvenciji, da krivdo za žrtve pandemije novega koronavirusa in nasilje na ulicah zvalijo nanj in demokrate. "Problem je, da živimo v Trumpovi Ameriki. Trump le priliva olje na ogenj in spodbuja nasilje. To je njegova Amerika. Če želite končati to, kar se dogaja, je treba končati njegov predsedniški mandat," je dejal Biden. (STA)

Trump: Biden bo uničil ameriško veličino

Nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani je opisoval mesto, v katerem vladajo neznosne razmere in kriminal ter umiranje na vsakem koraku. "Ne smemo dovoliti, da demokrati naredijo Ameriki to, kar so naredili New Yorku," je dejal Giuliani. Vodja senatne večine Mitch McConnell je pozval Američane, naj poskrbijo, da bodo republikanci ohranili večino v senatu, sicer jim bodo demokrati ukazovali, kakšne avtomobile naj vozijo in koliko hamburgerjev lahko pojedo.

Trump je v svojem govoru demokrate obtožil, da nimajo pomislekov pred pobijanjem devet mesecev starih zarodkov. Obtožil jih je, da med recitiranjem prisege zvestobe zastavi na konvenciji niso omenjali Boga. Prebivalce ZDA je posvaril, da jim bodo demokrati vzeli Boga, orožje in nastavljali sodnike, ki jim bodo jemali še vse druge pravice. Demokratskega senatorja Bernieja Sandersa je označil za marksista velikih oči, ki Bidnu kot trojanskemu konju levice ukazuje, kaj naj dela.

"Biden ni rešitelj ameriške duše, ampak bo uničil ameriško veličino, če bo dobil priložnost za to," je dejal Trump in dodal, da Kitajska navija za Bidna, ker ji bo potem dovolil, da še naprej izkorišča Ameriko. "Delavci ne potrebujejo njegove prazne empatije, ampak delovna mesta," je dejal Trump. Zagotovil je, da drhali ne bodo nikoli vladale ameriškim ulicam, obenem pa tudi, da mora pravosodni sistem kaznovati policijske zlorabe. "Vedno moramo imeti zakon in red," je poudaril ameriški predsednik.

Predsedniška kampanja, v kateri Trump po anketah zaostaja za Bidnom, bo zdaj tekla naprej, naslednji velik dogodek pa bo konec septembra, ko bo na sporedu prvo od treh televizijskih soočenj predsedniških kandidatov, poroča STA.