S Pulitzerjem nagrajena avtorica Mary Jordan v novi knjigi o Melanii Trump z naslovom Umetnost njenega posla: Nepovedana zgodba o Melanii Trump, ki jo je napisala na podlagi več kot sto intervjujev, med drugim razkriva, da Melania še kako govori slovensko.

Ne le, da je slovenskega jezika naučila svojega sina Barrona, tako se pogovarja tudi s svojima staršema Viktorjem in Amalijo, ki v Beli hiši preživita zelo veliko časa, razlaga Jordanova.

"Znotraj družine so oblikovali nekakšno enoto, v kateri so Melania, njena starša in Barron. Med sabo govorijo slovensko, in zanimivo pri tem je, da tajna služba nima pojma, o čem se pogovarjajo." Seveda se ne svita niti Donaldu. "Rekel je, da mu gre to včasih na živce, saj jih ne razume."

O tem razlaga v intervjuju za CBS Sunday Morning, natančneje na 3:03 minuti:

"Melania ima več vpliva, kot ljudje mislijo"

Avtorica v knjigi med drugim poudarja, da Melania še zdaleč ni "ujeta" v zakon s Trumpom, kot mislijo mnogi. Še več, po njenem mnenju ima v rokah veliko več niti, kot je videti na prvi pogled, in možu celo svetuje pri političnih odločitvah. "To, da se govori, da je ujeta, jo spravlja ob živce. Ni ujeta," zagotavlja Jordanova in dodaja, da je "pametna in neodvisna" ter da se sama odloča, kaj bo in česa ne bo naredila.

"Ima kar nekaj vpliva in mislim, da so jo ljudje močno podcenjevali." Natančneje, ko se je Trump odločal, koga izbrati za kandidata za podpredsednika, je imel v mislih tri, vendar je na koncu izbral Mika Pencea, ki mu ga je predlagala Melania.

Velikokrat se znajdeta tudi na nasprotnih bregovih, denimo ko on govori, da je treba ob množičnih protestih (zaradi boja proti rasizmu) okrepiti policijsko moč, ona tvita o miru, in ko je on odklanjal nošenje zaščitne maske zaradi novega koronavirusa, je Melania ljudi spodbuja k temu.

Jordanova izpostavlja, da "zakonski partner v Beli hiši nosi določeno odgovornost in da ni običajen zakonski partner" ter da se ne ve natančno, kakšne nasvete daje Melania svojemu možu, saj tega ne počne javno, da pa "bi morda bilo še slabše, če je ne bi poslušal".

Melania, Barron in njena starša (v ozadju) naj bi se med sabo pogovarjali po slovensko. Foto: Reuters

Trump ima končno ženo, ki mu je kos

Na to, da Melania ve, kaj počne, in ni nebogljena, kot mislijo nekateri, kaže tudi zgodba s predporočno pogodbo. Ravno v času predsedniških volitev jo je hotela spremeniti in si za sina izboriti boljšo dediščino in to, da bi ga Trump obravnaval enako kot svoje preostale, starejše sinove, ter boljši sporazum o odpravnini, ki ji pripada v primeru ločitve, saj prva predporočna pogodba pred poroko leta 2005 do nje menda ni bila velikodušna.

"Izbrala je pravi trenutek, da si je od njega izborila boljši dogovor," je razložila Jordanova.

S tem, da je zavlačevala s selitvijo v Belo hišo, kar je javnosti sicer predstavila, da v New Yorku ostaja zato, da bi Barron dokončal šolsko leto, si je zagotovila uspeh.

Kaj natanko je zavedeno v novi predporočni pogodbi, Jordanova ne ve, so ji pa preverjeni viri razkrili, da je k stvari pristopila v pravem času in dobila, kar je hotela.

"Čeprav je Donald pravi veliki pogajalec, mu je Melania očitno kos," so ob tem dodali pri CBS Sunday Morning. Zakon z Melanio traja dlje kot z obema predhodnima ženama, med njima pa naj bi bilo v resnici več naklonjenosti, kot kažeta navzven.

Ameriška prva dama naj bi bila veliko bolj podobna svojemu možu, kot si mislimo, in mu celo deli nasvete, ki jih Trump upošteva. Foto: Reuters

Jordanova je pred začetkom pisanja seveda zaprosila za intervju z Melanio, a neuspešno. "Že zelo kmalu so ji svetovali, naj molči," je razložila pisateljica, ki je nato za knjigo opravila več kot sto intervjujev, od Melanijinih nekdanjih sošolcev v Sloveniji do guvernerja New Jerseyja Chrisa Christieja. Osebno jo najslavnejša Slovenka na svetu fascinira predvsem zato, ker ZDA še nikoli niso imele prve dame, ki je v ZDA prišla pri 26 letih in je čez 20 let vstopila v Belo hišo.

Kmalu pred izdajo in prvih promocijah knjige so se iz Bele hiše le oglasili in delo Jordanove označili za "fikcijo".

