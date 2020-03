Viktor Knavs meni, da je sodišče Požarju izreklo premilo kazen

Potem ko je sodišče v torek novinarja in urednika portala Pozareport.si Bojana Požarja v kazenskem postopku spoznalo za krivega žaljive obdolžitve očeta Melanie Trump Viktorja Knavsa in Požarju izreklo sodni opomin, je Knavs prek odvetniške družbe danes sporočil, da se mu zdi sankcija premila, a dodal, da se ne bo pritožil.

Sodišče prve stopnje je novinarja Bojana Požarja spoznalo za krivega kaznivega dejanja žaljive obdolžitve, ker je v članku, ki je bil objavljen 19. oktobra 2016, zapisal, da je bil oče ameriške prve dame Melanie Trump v zaporu. Sodba še ni pravnomočna, pritožbo je v torek napovedal Požar.

Viktor Knavs meni, da je sodišče novinarju izreklo premilo sankcijo

Spor se je na sodišču vlekel dobra tri leta, Požar pa je v postopku poskušal dokazati, da je z zadostno novinarsko skrbnostjo preveril podatke, ki jih je našel v zapisih iz dokumentov, objavljenih na portalu udba.net, zaradi česar naj bi imel utemeljen razlog verjeti v resničnost takšnih podatkov.

Novinar Bojan Požar je moral zaradi žaljive obdolžitve Viktorju Knavsu plačati slabih osem tisoč evrov. Foto: Ana Kovač

"To Požarju ni uspelo, saj bi se svoje odgovornosti za tako hude lažne obtožbe o storitvi kaznivega dejanja in zaporni kazni v skladu s 160. členom kazenskega zakonika lahko razbremenil le, če bi sodišču predložil pravnomočno sodbo. Tega Požar ni storil, saj takšna sodba ne obstaja, njegova trditev o Viktorju Knavsu pa je bila laž," so danes sporočili iz odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle.

Izrečena sankcija se Knavsu sicer zdi premila, a se na odločitev ne bo pritožil, ker mu po navedbah odvetniške pisarne zadošča že to, da je bilo ugotovljeno, da so bili Požarjevi očitki o njem neresnični, da je bil Požar spoznan za krivega in da je sodnik Požarju dosodil tudi povrnitev stroškov. Prav tako je sodnik Požarju naložil objavo sodbe, poroča STA.

Požar je moral Knavsu plačati slabih osem tisoč evrov

"Kot človeku, ki se mu je s tako eklatantno lažjo storila krivica, in to v času, ko je bil moj zet Donald Trump na vrhuncu predvolilne kampanje za predsednika ZDA in so mediji vsako še tako za lase privlečeno zgodbo hipoma pograbili, se mi zdi izredno pomembno, da javnost v domovini naše družine in na tujem ve, da v zaporu nisem bil. Ta sodba pa je pomembna tudi zato, ker je sodišče jasno povedalo, da v takšnem primeru, kot je bil moj, nihče ne sme javno oblatiti nekoga za zapornika oziroma obsojenega, če nima v rokah pravnomočne sodbe," je prek odvetniške družbe sporočil Knavs.

V odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle so navedli še, da je na podlagi pravnomočne sodbe v odškodninskem postopku Požar Knavsu že nakazal dosojeni znesek odškodnine in povrnil stroške postopka. Skupaj z zamudnimi obrestmi je plačal 7.872 evrov, poroča STA.