Bojan Požar mora Viktorju Knavsu plačati odškodnino in se mu opravičiti

Novinar in urednik spletnega portala Požareport Bojan Požar mora glede na sodbo ljubljanskega višjega sodišča očetu ameriške prve dame Melanie Trump plačati pet tisoč evrov odškodnine. Razlog za to je novinarski prispevek, v katerem je Požar trdil, da naj bi bil Viktor Knavs zaradi utaje davkov v zaporu. Požar mora ob tem poravnati še za slabih dva tisoč evrov pravdnih stroškov in se Knavsu javno opravičiti. Novinar je na Twitterju sicer že sporočil, da se Knavsu ne bo opravičil, in napovedal obnovo postopka.

"Viktor Knavs je od izdajatelja medija upravičen do odškodnine v znesku pet tisoč evrov in 1.943,10 evra pravdnih stroškov. Višje sodišče je izdajatelju medija naložilo tudi, da mora na svoji spletni strani objaviti uvod in izrek sodbe kot tudi javno opravičilo za neresnične in žaljive trditve, da je bil Viktor Knavs v zaporu," je prek Twitterja sporočila Knavsova odvetnica Nataša Pirc Musar.

Pirc Musarjeva: Požar mora odgovarjati za povzročeno škodo

Višje sodišče je namreč po njenih besedah ugotovilo, da Bojan Požar kot novinar pri preverjanju resničnosti informacij ni bil dovolj skrben in da ni imel utemeljenega razloga verjeti v resničnost podatkov, da naj bi bil Viktor Knavs, oče ameriške prve dame slovenskih korenin Melanie Trump, obsojen in v zaporu.

"Ravnanje Bojana Požarja je bilo protipravno, ravnal je najmanj malomarno, zato mora medij, za katerega piše, tudi odgovarjati za povzročeno škodo," je navedla odvetnica Viktorja Knavsa Nataša Pirc Musar. Foto: Bor Slana

"To ne drži. Ravnanje Bojana Požarja je bilo protipravno, ravnal je najmanj malomarno, zato mora medij, za katerega piše, tudi odgovarjati za povzročeno škodo," je še navedla Pirc Musarjeva in dodala, da je sodba pravnomočna.

Požar: Ni se mi treba opravičevati

Požar je prek Twitterja sporočil, da se Pirc Musarjeva spreneveda in da je bila izdana tako imenovana zamudna sodba. "Nataša Pirc Musar je zahtevala 120 tisoč evrov, dobila je pet tisoč evrov, in še to, kot rečeno, zgolj na podlagi zamudne sodbe. Nisem bil tožena stranka, zato se mi tudi ni treba opravičevati," je poudaril Požar.

Novinar Bojan Požar mora Viktorju Knavsu plačati pet tisoč evrov odškodnine in poravnati za slabih dva tisoč evrov pravdnih stroškov. V skladu z odločitvijo sodišča se mu mora tudi javno opravičiti. Foto: STA

🚩Knavs vs @BojanPozar#dejstva:

Odvetnica se spreneveda. Izdana je bila tki. zamudna sodba. @nmusar zahtevala 120 tisoč evrov, dobila 5.000, in še to, kot rečeno, zgolj na podlagi zamudne sodbe. Nisem bil tožena stranka, zato se mi tudi ni potrebno opravičevati. Več pa tukaj: pic.twitter.com/emlpyQFSVq — BojanPožar (@BojanPozar) 23 December 2019

Pirc Musarjeva se je na njegove trditve odzvala z besedami, naj drugič dvigne pošto. "Tudi to ne drži. Šlo je za obdobje selitve sedeža podjetja na drugi naslov, pošto smo dvignili prepozno, vendar sodišče tega žal ni upoštevalo. Ampak kot rečeno, prišel bo čas za obnovo postopka," je še zapisal znani novinar.