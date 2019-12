Trump si je premislil po le 91 minutah #video

Na zahtevo organizacije Center za javno integriteto je v javnost pricurljalo elektronsko sporočilo ameriške vlade, ki razkriva, da je uradnik Bele hiše Mike Duffy vsega uro in pol po pogovoru Trumpa in Zelenskega stopil v stik z obrambnim ministrstvom in naročil, naj ustavijo pomoč Ukrajini.

Vodja demokratov v senatu ameriškega kongresa Chuck Schumer je zato predlagal, da bi senat zaslišal dodatne priče v zadevi Trumpove obtožbe.

Spomnimo, prepis telefonskega klica 25. julija navaja, da je ameriški predsednik zadrževal 400 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini, ki jo je že odobril kongres.



Trump je s tem želel pridobiti škodljive informacije o Bidnu, ki je bil podpredsednik enega od ukrajinskih podjetij, v katerem je delal tudi njegov sin. Na zaslišanjih pa se je izkazalo, da je v senci delovalo skrito zunanje ministrstvo, ki ga je vodil Trumpov osebni odvetnik Rudy Giuliani.



Celoten telefonski pogovor lahko poslušate tu:

Kaj je impeachment?

Večina ljudi misli, da je ustavna obtožba vstopnica za prekinitev predsedniške funkcije, a je proces veliko bolj zapleten. Sama obtožba v nobenem primeru ne zagotavlja Trumpove izselitve iz Bele hiše.



V zgodovini noben predsednik v tem procesu ni bil odstavljen. Bill Clinton in Andrew Johnson sta bila oba obtožena, vendar sta ostala na položaju, Richard Nixon pa je samostojno odstopil, še preden bi ga lahko afera Watergate pokopala po uradni poti.

Proces obtožbe se začne z zbiranjem podatkov predstavniškega doma ameriškega kongresa, v katerem komite izvaja zaslišanja glede predsednikovih dejanj. Če večina predstavnikov (218) ugotovi, da so se zares zgodile nepravilnosti, glasujejo za "impeach". To dejanje je le prva stopnja sage ustavne obtožbe.

Na tej stopnji so kongresniki z 232 glasovi proti 196 izglasovali obtožnico Trumpu:



Ko predstavniški dom z večino izglasuje obtožbo, postopek le premakne na višjo raven, in sicer do senata, kjer poteka sojenje. Predsednik je odstavljen le, če za to glasujeta dve tretjini (67) senatorjev. V senatu imajo sicer trenutno večino republikanci, zato ima postopek ustavne obtožbe malo možnosti za uspeh.

Razlogi za impeachment

Izdaja, korupcija ali huda kazniva dejanja in prestopki so z ustavo predpisani scenariji, v katerih se predsednika dejansko sme odstaviti. Trump je izjavil, da v nobenem primeru ni zagrešil česarkoli, kar bi ga lahko stalo predsedniški stolček: "Razglasili ste vojno proti ameriški demokraciji. Vi ste tisti, ki poskušate vplivati na volilne izide s temi obtožbami."

Poročilo Roberta Muellerja

V poročilu posebnega tožilca Roberta Muellerja, svetem gralu Trumpovih nasprotnikov, je kar deset točk namenjenih predsednikovemu oviranju pravosodja. Najpomembnejša je gotovo točka, v kateri je ameriški predsednik zahteval, da se Muellerja odpusti. Trump je od svojega kabineta zahteval, da se človeka, ki ga je preiskoval, razreši s funkcije:

Mueller mora iti, pokliči me, ko bo končano.

Še več, Trump je nato od Donalda McGhana - človeka, ki mu je naročil, naj Mullerja odpusti - zahteval, naj pod prisego zanika njegovo naročilo.

Trumpova obramba na trhlih nogah

Trump se v svojem zagovoru izreka za nedolžnega in vse skupaj označuje za lov na čarovnice, njegovi odvetniki pa se opirajo na to, da je ukrajinski predsednik izjavil, da ni čutil pritiska in da Ukrajinci niso vedeli, da je bila pomoč zadržana, na koncu pa so jo vseeno prejeli.