V Združenem kraljestvu so v nedeljo presegli pol milijona okužb z novim koronavirusom, kažejo uradni podatki britanskih oblasti. V nedeljo so poročali o skoraj 23 tisoč novih okužbah. Od začetka epidemije bolezni covid-19 so v Veliki Britaniji, ki je v pandemiji trenutno najhuje prizadeta evropska država, potrdili 502.978 primerov okužb. Umrlo je več kot 42 tisoč bolnikov z boleznijo covid-19.

V nedeljo so v Združenem kraljestvu poročali o 22.961 novih okužbah, kar je dobrih deset tisoč več kot v soboto. Takšen porast so pripisali tehnični napaki, zaradi katere v uradne podatke o okužbah ni bilo vključenih več tisoč primerov iz zadnjega septembrskega tedna, poroča STA.

Johnson: Državo čaka težka zima

Napako so zdaj odpravili. Manjkajoče podatke bodo vključili v prihodnje številke. Britanski premier Boris Johnson je v nedeljskem pogovoru za BBC dejal, da državo v boju z virusom čaka "zelo težka zima". Vendar pa po njegovih besedah obstaja upanje, da se bodo razmere izboljšale do božiča.

Zdravstvene oblasti medtem pripravljajo program cepljenja proti koronavirusni bolezni 19, v okviru katerega bodo imeli prednost starejši ljudje, zdravstveni delavci in delavci v domovih za starejše. Britanska vlada je sicer že naročila več deset milijonov odmerkov cepiva od različnih farmacevtskih družb.

Newyorški župan zapira devet mestnih sosesk

Novi koronavirus se očitno spet širi tudi v New Yorku. Tamkajšnji župan Bill de Blasio je v nedeljo napovedal, da bo zaprl devet mestnih sosesk, kjer se ljudje ne držijo navodil zdravstvenih strokovnjakov in kjer zato spet narašča število okužb z novim koronavirusom. De Blasio bo zaprl vse nenujne dejavnosti ter šole v Brooklynu in Queensu, kjer narašča število okužb.

V devetih soseskah, kjer so imeli v zadnjem tednu dni več kot tri odstotke pozitivnih testov na koronavirus, bodo spet zaprli restavracije in bare. Cerkve bodo lahko ostale odprte. Župan DeBlasio je dejal, da poleg devetih sosesk, ki bodo zaprte za dva tedna, opazuje tudi enajst dodatnih, ki bodo morda v prihodnje deležne podobnega ukrepa. "Res ni nujno, da se nam zgodi drugi val, saj lahko to preprečimo," je sporočil župan.

Zvezna država New York ima več kot 33.200 mrtvih zaradi bolezni covid-19, mesto New York pa skoraj 24 tisoč. Veliko večino smrtnih primerov so zabeležili aprila, New York pa je nato poleti pandemijo spravil pod nadzor. V ZDA so v nedeljo zvečer potrdili 7,4 milijona okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je do zdaj umrlo 210 tisoč bolnikov.

Ardernova: Nova Zelandija znova premagala koronavirus

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je medtem danes dejala, da je Nova Zelandija "spet premagala virus". Ob tem je napovedala sprostitev ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v Aucklandu, kjer so se epidemiološke razmere umirile. "Prebivalci Aucklanda in Nove Zelandije so se držali načrta, ki je že dvakrat deloval, in virus smo spet premagali," je povedala Ardernova.

Konec maja se je zdelo, da je virus v Novi Zelandiji izkoreninjen. Ob strogi karanteni za celotno državo namreč 102 dni niso zabeležili lokalnega prenosa virusa. V največjem novozelandskem mestu Auckland se je nato avgusta pojavilo novo žarišče koronavirusa. Oblasti so se odločile za uvedbo stroge karantene za 1,5-milijonsko mesto, ki je trajala skoraj tri tedne.

V Aucklandu novega primera okužbe zdaj niso zabeležili 12 dni. Ardernova je danes povedala, da je virus pod nadzorom. V sredo se bo tako mesto pridružilo preostalemu delu države na najnižji stopnji nevarnosti za okužbo na štiristopenjski lestvici. V državi, ki ima pet milijonov prebivalcev, so do zdaj zabeležili manj kot 1.900 primerov okužb in 25 smrtnih žrtev bolezni covid-19. Danes imajo v državi 40 aktivnih okužb.

Ardernova, ki jo 17. oktobra čakajo parlamentarne volitve, ob tem svari, da uspeh ni samoumeven. Izpostavila je zmanjšanje števila uporabnikov aplikacije za sledenje stikom okuženih in upad števila opravljenih testov na novi koronavirus, poroča STA.