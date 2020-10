Nora nedelja na Otoku, Liverpoola niso tako ponižali že 57 let!

Ljubitelji angleškega prvenstva so v nedeljo spremljali zelo nenavadno dogajanje. Najprej je Tottenham kar s 6:1 premagal Manchester United na Old Traffordu, še daljše nosove pa so imeli nogometaši Liverpoola. Angleške prvake je namreč z neverjetnih 7:2 potolkla Aston Villa in odličen vstop v sezono kronala z odmevno zmago. Ollie Watkins je dosegel hat-trick že v prvem polčasu!

Na Old Traffordu je gostoval Mourinhov Tottenham in domačim Rdečim vragom odčital lekcijo. Londončani so Manchester United ponižali s 6:1, po dva gola sta zabila Korejec Heung-Min Son in Anglež Harry Kane, domači pa so že v 27, minuti ostali le z desetimi možmi v polju, ko je bil zaradi grobosti z rdečim kartonom kaznovan Anthony Martial.

Aston Villa ne pozna poraza

Branilec naslova Liverpool je v zadnji tekmi kroga igral v Birminghamu in proti Aston Villi izgubil s šokantnih 2:7. Liverpool je nastopil oslabljen, manjkala sta poškodovani prvi vratar Alisson Becker, zamenjal ga je Adrian, in napadalec Sadio Mane, ki se je okužil z novim koronavirusom.

Prvaki so prvo negativno presenečenje doživeli že v četrti minuti, ko je enega od svojih treh golov na tekmi dosegel Ollie Watkins. Isti igralec je povišal na 2:0, v 33. minuti je zaostanek znižal Mohamed Salah. Na +2 je svojo ekipo vrnil John McGinn, Watkins je postavil izid polčasa. Za 5:1 je zadel Ross Barkley, Salah je nato dosegel še svoj drugi gol, z dvema zadetkoma je odgovoril Jack Grealish.

Nogometaši Liverpoola so na gostovanju v Birminghamu prejeli krepko zaušnico. Foto: Reuters

Liverpool je prejel sedem zadetkov prvič po letu 1963, Aston Villa pa se veseli najboljšemu vstopu v sezono po letu 1962!

Everton stoodstoten

Everton je v tej sezoni pod vodstvom Carla Ancelottija neustavljiv. Na četrtem dvoboju je pozdravil še četrto zmago in se s stoodstotnim izkupičkom povzpel na vrh razpredelnice. Tokrat je moštvo iz Liverpoola s 4:2 odpravilo Brighton. Mrežo gostov je kot prvi načel Dominic Calvert-Lewin. To je bil že njegov 6. zadetek v tej sezoni, s katerim je poskočil na prvo mesto med najboljšimi strelci tekmovanja. Pri Evertonu je bil proti Brightonu zelo razigran James Rodriguez. Kolumbijec je po prihodu iz Madrida zadel v polno že trikrat.

Leicester City je v nedeljo doživel hud domač poraz proti West Hamu. Foto: Reuters

Manchester City je v soboto gostoval v Leedsu in osvojil točko. Raheem Sterling je popeljal goste v vodstvo, v 59. minuti je izenačil Rodrigo, veliko priložnost za zmago pa je v zadnjih minutah zapravil Patrick Bamford. Takrat se je izkazal vratar Cityja Ederson.

Poker Chelseaja v drugem polčasu

Med strelce se je pri Chelseaju vpisal tudi Kurt Zouma. Foto: Reuters Modri iz Londona so po zaslugi najboljšega polčasa sezone 2020/21 ugnali Crystal Palace. V drugem polčasu so povsem nadigrali tekmeca. Poletni novinec Ben Chilwell, ki se je na Stamford Bridge preselil iz vrst Leicester Cityja, je popeljal gostitelje v vodstvo, nato pa prispeval še podajo.

To je bil prvi zadetek 23-letnega Angleža v modrem dresu, ki je odigral jubilejno stoto tekmo v premier league. Na vratih Chelseaja je prvič v prvenstvu stal Edouard Mendy, v polno je zadel francoski branilec Kurt Zouma, italijanski reprezentant Jorginho pa je bil dvakrat uspešen z bele točke.

Angleško prvenstvo, 4. krog: Sobota, 3. oktober:

Chelsea : Crystal Palace 4:0 (0:0)

Chilwell 50., Zouma 66., Jorginho 78./11-m, 82./11-m Everton : Brighton & Hove Albion 4:2 (2:1)

Calvert-Lewin 16., Mina 45., James Rodriguez 52., 70.; Maupay 41., Bissouma 90.



Leeds United : Manchester City 1:1 (0:1)

Rodrigo 59.; Sterling 17.



Newcastle : Burnley 3:1 (1:0)

Saint-Maximin 14., Wilson 65., 77./11-m; Westwood 61. Nedelja, 4. oktober:

Leicester City : West Ham 0:3 (0:2)

Antonio 14., Formals 34., Bowen 83.



Southampton : WBA 2:0 (1:0)

Djenepo 41., Romeu 69.



Arsenal : Sheffield United 2:1 (0:0)

Saka 61., Pepe 64.; McGoldrick 83.



Wolverhampton : Fulham 1:0 (0:0)

Neto 56.



Manchester United : Tottenham 1:6 (1:4)

Fernandes 2/11-m; Ndombele 4., Son 7., 37., Kane 30., 79./11-m, Aurier 51.; RK: Martial 27./Man Utd,



Aston Villa : Liverpool 7:2 (4:1)

Watkions 4., 22., 39., McGinn 35., Barkley 55., Grealish 66., 75.; Salah 33., 60.