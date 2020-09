Kakšna nedelja na Otoku! Lisice ponižale Manchester City, drama pri Tottenhamu ...

Nogometaši Leicester Cityja so v gosteh prizadejali boleč poraz Manchester Cityju. Lisice so na Etihadu zmagale kar s 5:2, pod novi trojček pa se je podpisal Jamie Vardy. Pred tem se je z veliko dramo, ki je po odločitvi VAR dvignila veliko prahu, dvoboj med Tottenhamom in Newcastlom končal brez zmagovalca. V ponedeljek bo pri branilcih naslova Liverpoolu gostoval Arsenal.

Za uvod v tretji krog angleškega prvenstva je Manchester United po uspešno izvedeni enajstmetrovki v stoti minuti srečanja premagal Brighton (3:2), Chelsea pa je na gostovanju pri West Bromwich Albionu po pol ure zaostajal že z 0:3, a je na koncu, tretji gol je dosegel v četrti minuti sodnikovega podaljška, le izvlekel točko.

Srake pokvarile načrte Tottenhamu po sporni 11-m

V nedeljo je povratnik Leeds United znova navdušil. Tokrat je prišel do treh točk v Sheffieldu. Tottenham je bil favorit na domačem srečanju proti Newcastlu. Bil je boljši tekmec, od 25. minuta in zadetka Lucasa Moure tudi v vodstvu, nato pa so gostje le prišli do točke. V sodnikovem podaljšku so izenačili s sploh prvim strelom na vrata. Na 1:1 je z bele točke izenačil Callum Wilson, v domačem taboru pa se še dolgo niso mogli sprijazniti s sodniško oceno o kazenskem udarcu.

Z roko je v svojem kazenskem prostoru igral Eric Dier, ki pa je bil s hrbtom obrnjen od dogajanja, ko je pred tem z glavo udaril žogo Andy Carroll. Trener Tottenhama Jose Mourinho je v znak protesta obrnil hrbet proti igrišču in odkorakal proti slačilnici, tako da sploh ni spremljal izvedbe Wilsona, trener vratarjev pri Tottenhamu Nuno Santos pa je zaradi žolčnih razprav s sodniki po dvoboju prejel rdeči karton.

Lisice po petardi na Etihadu na vrhu!

Leicester je napolnil mrežo Cityju. Foto: Reuters Leicester City se je po tretji zaporedni zmagi povzpel na vrh. Za sinjemodre iz Manchestra, ki se ubadajo s številnimi poškodbami, se je dvoboj začel sanjsko, saj so v četrti minuti prišli do vodstva po izjemnem zadetku Riyada Mahreza.

Pred polčasom je izenačil Jamie Vardy. Ta je izkoristil enajstmetrovko, ki jo je priboril sam. Isti nogometaš je v prvi polovici drugega polčasa dosegel še dva zadetka. Najprej je v 54. minuti atraktivno zadel s peto, nato pa je v 58. minuti še enkrat zadel z bele točke. Znova je bil prekršek storjen prav nad njim.

V 77. minuti je z razdalje natančno meril James Maddison, zaostanek pa je nato po strelu z glavo znižal Nathan Ake, ki je bil najbolj spreten po podaji s kota. Piko na i visoki zmagi je po še tretji enajstmetrovki za lisice postavil Youri Tielemans.

Angleško prvenstvo, 3. krog: Sobota, 26. september:

Brighton : Manchester United 2:3 (1:1)

Maupay 40./11m, March 90.+5; Dunk 43./a.g., Rashford 55., Fernandes 90.+10/11m. Crystal Palace : Everton 1:2 (1:2)

Kouyate 26.; Calvert-Lewin 10., Richarlison 40.



West Brom : Chelsea 3:3 (3:0)

Robinson 4., 25., Bartley 27.; Mount 54., Hudson-Odoi 70., Abraham 90.+3.



Burnley : Southampton 0:1 (0:1)

Ings 5. Nedelja, 27. september:

Sheffield United : Leeds 0:1 (0:0)

Bamford 88.



Tottenham : Newcastle 1:1 (1:0)

Moura 25.; Wilson 90./11-m



Manchester City : Leicester 2:5 (1:1)

Mahrez 4., Ake 84.; Vardy 37./11-m, 54., 58., Maddison 77., Tielemans 88./11-m



West Ham : Wolverhampton 4:0 (1:0)

Bowen 17., 57., Jimenez 66./ag., Haller 90. Ponedeljek, 28. september:

18.45 Fulham - Aston Villa

21.00 Liverpool - Arsenal