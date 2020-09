Everton ponižal WBA, Bilić izgubil živce

Everton se je po visoki zmagi nad WBA, povratnikom med elito, povzpel na vrh razpredelnice. V uvodnih dveh krogih je osvojil vseh šest točk in navdušil navijače. Med izbranci Carla Ancelottija je najbolj blestel 23-letni napadalec Dominic Calvert-Lewin. Dosegel je prvi strelski trojček v karieri, med strelce se je vpisal Kolumbijec James Rodriguez, gostje pa so plačali ceno izključitvi Kierana Gibbsa ob koncu prvega dela.

