Na Otoku odštevajo minute, v središču pozornosti derbi prvakov na Anfieldu

Sedem tednov po tem, ko je kapetan Liverpoola Jordan Henderson dvignil pokal za zmago v lani zaradi epidemije in prekinitve enem od najbolj nenavadnih prvenstev v zgodovini, dvajset angleških klubov v soboto spet začenja boj za prvenstvene točke. Rdeči bodo danes gostili povratnike v družbo najboljših Leeds United. Tako se bosta spopadla prvaka ''prve'' in ''druge'' angleške lige.

Liverpool, ki je lani povsem ponižal konkurenco, predvsem do marčevske prekinitve, bo spet eden od glavnih favoritov, čeprav večjih okrepitev (še) ni pripeljal, njegovi glavni konkurenti pa naj bi bili tako kot lani Manchester City, Manchester United in Chelsea, morda tudi Arsenal. Kluba iz Manchestra sta le nekoliko dopolnila že tako dobri ekipi, Chelsea pa se je lotil popolne prenove, Frank Lampard je za novince zapravil približno 230 milijonov evrov. Za zdaj.

"Zapravljanje ni nobeno zagotovilo za uspeh. Mi večjih potreb nismo imeli, prepričani smo, da lahko tudi z obstoječim moštvom krojimo vrh. Imamo spoštovanja vredne tekmece, ki pa bodo imeli zaradi številnih novincev na začetku težave z uigranostjo, tu mislim predvsem na Chelsea. Mi se tako kot oni nočemo in niti ne moremo obnašati," se z dogodki v prestopnem roku ne obremenjuje trener Liverpoola Jürgen Klopp, zagotovo najbolj zaslužen človek za to, da je klub iz mesta Beatlesov v lanski sezoni po 30 letih spet osvojil domači naslov, prvi od ustanovitve premier league pred 28 leti.

In to z impresivno prednostjo, pred prvim zasledovalcem je imel 18 točk prednosti, na 38 tekmah je zabeležil kar 32 zmag. Letos je do zdaj v klub pripeljal le enega novinca, to je levi bočni branilec, Grk Kostas Tsimikas.

City krpa luknje v obrambi

Čeprav se je med prestopnim rokom šušljalo o možnosti, da bi se na Etihad preselil Lionel Messi, je Manchester City ostal brez argentinskega superzvezdnika. Foto: Reuters City lani ni bil konkurenčen Liverpoolu, pri njem pa so prepričani, da se lanska sezona ne more ponoviti. "Ne morem obljubiti naslova, a sem prepričan, da bo prvenstvo bolj izenačeno, kot je bilo prej. Mi smo se spočili, kar je bilo ob napornem prvem delu poletja sila pomembno, in smo pripravljeni na boj," pravi Josep Guardiola, trener Cityja, ki je v prestopnem roku kupil nizozemskega branilca Nathana Akeja iz Bournemoutha in obetavnega španskega napadalca Ferrana Torresa.

"Predvsem nakup kakovostnega branilca je bil nujen. Upamo, da bomo z njim dokončno zakrpali luknjo, ki je nastala leta 2019 z odhodom Vincenta Kompanyja," trdijo pri štirikratnih prvakih Cityju, ki je nazadnje slavil v sezoni 2018/2019.

United dobil največjo okrepitev že pozimi

Bruno Fernandes se je hitro dokazal za dodano vrednost pri rdečih vragih. Foto: Reuters Njihov mestni tekmec, Manchester United, posebnih potreb za spremembe ni videl. "Glavno okrepitev smo dobili že januarja, ko je prišel Bruno Fernandes," je prepričan trener Ole Gunnar Solskjaer, ki ima na voljo mlado, poletno moštvo. Po slabem začetku lanske sezone so rdeči vragi, ki so še vedno rekorderji premier league s kar 13 osvojenimi naslovi, na koncu kazali precej boljše predstave, z nizozemskim novincem Donnyjem van de Beekom pa naj bi bile te še prepričljivejše.

Povsem drugače pa so razmišljali pri petkratnih prvakih Chelseaju. Lampard je ocenil, da se do prvaka ne more dokopati brez prevetritve ekipe. Tako je za lepe denarce v London prišel nemški napadalni dvojec, Timo Werner in Kai Havertz, poleg njiju so v klub prestopili še Maročan Hakim Ziyech, Ben Chilwell in Brazilec Thiago Silva. V naslednjih dneh naj bi se dogovorili še za prestop vratarja Edouarda Mendyja iz Rennesa.

Trener modrih Frank Lampard bo v novo sezono vstopil s številnimi novinci. Foto: Getty Images

"Zavedam se pasti teh prestopov, toda bili so nujni. Bomo pa vsi zaradi okrepljene ekipe čutili dodaten pritisk, na kar se bomo morali navaditi. Vem, kaj je potrebno za osvojitev naslova, ki je naš cilj," je dejal Lampard.

Tako kot Manchester United je lani tudi Arsenal najboljše igre kazal ob koncu sezone, zato Londončani, zmagovalci pokala FA, verjamejo, da bodo letos stik z najboljšimi držali od začetka. Dodatno zagotovilo za to bosta brazilski okrepitvi Willian in Gabriel, prvi je prestopil iz Chelseaja, drugi pa iz francoskega Lilla.

Kaj zmore Leeds?

Leeds United bo v prvem krogu premier league gostoval pri prvaku Liverpoolu na Anfieldu. Foto: Reuters Med najboljšimi želita biti tudi Leicester in Newcastle, pa tudi Leeds verjame, da je argentinski trener Marcelo Bielsa zagotovilo za uspešne igre. Poleg Leedsa sta novinca oziroma povratnika v elitno ligo še West Bromwich Albion in Fulham, lani so izpadli Bournemouth, Watford in Norwich.

Devetindvajseta sezona premier league se bo začela danes s štirimi dvoboji. Med temi se bodo prvič letos pokazali tudi prvaki, ki bodo doma gostili Leeds. Ta tekma, kot tudi vse preostale vsaj do konca oktobra, bo potekala brez značilnega petja navijačev, saj morajo v tem času zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa tribune ostati prazne.