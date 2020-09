Na Otoku brez sedmih najboljših

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na delu ne bo nobenega Slovenca, saj sta Jan Mlakar (Maribor) in Jon Gorenc Stanković (Sturm) po koncu prejšnje sezone zapustila Otok. Mlakar v dresu vijolic nastopa kot posojeni napadalec Brightona.

V 3. krogu ligaškega pokala, poimenovanega Carabao Cup, se bo pridružilo sedem najboljših klubov. To so (po abecednem vrstnem redu) Arsenal, Chelsea, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United in Tottenham.