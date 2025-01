Newcastle spravil v slabo voljo Arsenal, Tottenham pa Liverpool

Topničarji po odhodu Arsena Wengerja niso osvojili veliko lovorik. V zadnjih letih je Španec Mikel Arteta navijače Arsenala osrečil s tremi lovorikami. Pred petimi leti je na Wembleyju osvojil pokal FA, dvakrat je osvojil še superpokal (Community Shield - 2020, 2023), to pa je tudi vse. V zadnjih letih se je Arsenal vključil v boj za angleško krono, tako da so privržencem kluba zrasla pričakovanja. V ligaškem pokalu se želi uvrstiti v finale in nato na Wembleyju iskati pot do nove lovorike.

Alexander Isak je v prvem polčasu zadel za vodstvo Newcastla. Foto: Reuters Topničarji so na stadionu Emirates znova pogrešali enega izmed najboljših nogometašev, angleškega reprezentanta Bukaya Sako, manjkali so tudi Ben White, Takehiro Tomiyasu in Ethan Nwaneri, strelec zadnjega zadetka Arsenala na gostovanju pri Brightonu (1:1), ki se je po kontroverznem kazenskem udarcu galebov končal brez zmagovalca.

Srake so pogrešale kaznovana Fabiana Schärja in Bruna Guimaraesa, na seznamu poškodovanih pa so Nick Pope, Callum Wilson, Emil Krafth in Jamaal Lascelles. V ospredju zanimanja je bil Alexander Isak, za katerega se že dalj časa zanima Arsenal. Švedski napadalec Newcastla, ki se bo jeseni v kvalifikacijah za SP 2026 meril tudi proti Sloveniji, je v odlični formi. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel šest zadetkov, črno-beli pa so nanizali kar šest zmag.

Tudi tokrat je Isak nadaljeval odlično strelsko formo in v 37. minuti Newcastle popeljal v vodstvo. V drugem polčasu pa je zmago gostov za končnih 2:0 potrdil Anthony Gordon. Povratna tekma bo čez mesec dni.

Prejšnjih 6:3 za Liverpool, zdaj zmaga Tottenhama z 1:0

Lucas Bergvall je dosegel edini zadetek na tekmi, za zmago Tottenhama nad Liverpoolom z 1:0. Foto: Reuters

V sredo sta se udarila Tottenham in Liverpool. Rdeči so ob koncu prejšnjega leta v prvenstvu na stadionu Tottenham pomendrali Londončane in zmagali s teniškim rezultatom 6:3. Strateg gostiteljev Ange Postecoglou je zaradi kazni in poškodb pogrešal veliko pomembnih igralcev. Manjkali so James Maddison, Pape Matar Sarr, Cristian Romero, Destiny Udogie, Micky van de Ven in Guglielmo Vicario. Pri Liverpoolu, ki pod vodstvom Arneja Slota blesti v vseh tekmovanjih, je manjkal Joe Gomez. A favoriti, ekipe, ki so v naletu, ne zmagujejo vedno. Za minimalno zmago Spursov z 1:0 je v 86. minuti zadel Lucas Bergvall.

Finale angleškega ligaškega pokala bo 16. marca na Wembleyju.

Angleški ligaški pokal, polfinale (prvi tekmi):

Torek, 7. januar:

Sreda, 8. januar: