Newcastle prek Liverpoola na Wembleyju do prve lovorike po 70 letih

Nogometaši Newcastla so prvič v zgodovini postali zmagovalci angleškega ligaškega pokala. Srake so v finalu na Wembleyju z 2:1 (1:0) premagale Liverpool, ki je tako po izpadu med tednom v ligi prvakov doživel še en hladen tuš. Newcastle je osvojil prvo domačo lovoriko po zmagoslavju v pokalu FA leta 1955.

Za zmago Newcastla, ki je več kot zasluženo osvojil ligaški pokalni naslov, sta zadela Dan Burn v 45. minuti in Alexander Isak v 52. minuti. Za zasedbo Arneja Slota je edini zadetek na tekmi v 94. minuti dosegel rezervist Federico Chiesa, na koncu pa branilci naslova niso zmogli izenačiti zadetka. Liverpool, ki je bil večino tekme precej nebogljen, tako ostaja pri desetih naslovih. Newcastle se je z eno lovoriko pridružil ekipam Blackburna, Leeds Uniteda, Luton Towna, Middlesbrougha, Oxford Uniteda, QPR, Sheffield Wednesdaya, Swansea Cityja, Swindon Towna in WBA, ki so v tem tekmovanju prav tako slavili po enkrat.

Newcastle je pred tem zadnjo lovoriko osvojil leta 1969, ko je bil najboljši na mednarodni ravni v pokalu velesejemskih mest. Trener Newcastla Eddie Howe pa je pred 88.513 gledalci postal prvi angleški strateg z osvojitvijo domače lovorike po Harryju Rednkappu leta 2008.

Srake so na poti do finala v izkupičku dveh tekem izločile Arsenal, Liverpool pa je bil boljši od Tottenhama.

Ekipi sta sicer v tej sezoni do tega obračuna odigrali dve tekmi v okviru premier lige, prva se je končala z remijem s 3:3, druga pa je z 2:0 pripadla Liverpoolu.

Angleški ligaški pokal, finale:

Nedelja, 16. marec: