EU zagotovila remdesivir za pol milijona bolnikov s covid-19

Evropska komisija je z ameriškim farmacevtskim podjetjem Gilead podpisala okvirno pogodbo o skupnem javnem naročilu za dobavo protivirusnega zdravila remdesivir za zdravljenje do 500 tisoč bolnikov s covid-19, so danes sporočili iz Bruslja.

Sporočili so, da so podpisali okvirno pogodbo o skupnem javnem naročilu za "dobavo 500 tisoč ciklov zdravljenja z zdravilom veklury (prodajno ime za remdesivir) in možnosti, da se dobava poveča nad 500 tisoč ciklov zdravljenja", piše STA.

36 podpisnic sporazuma

Pri pogodbi sodeluje 36 podpisnic sporazuma o skupnem javnem naročanju, med katerimi so vse države članice Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, Združeno kraljestvo ter šest držav kandidatk in potencialnih kandidatk - Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Kosovo ter Bosna in Hercegovina, poroča STA.

Vse sodelujoče države lahko zdaj neposredno naročijo veklury, so dodali v komisiji in spomnili, da je to edino zdravilo s pogojnim dovoljenjem za promet v EU za zdravljenje pacientov s covid-19, ki potrebujejo dodatni kisik.

Kadar stopimo skupaj, smo močnejši

Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je ob tem izrazila zadovoljstvo, da so zagotovili dostop do remdesivirja za zdravljenje do 500 tisoč bolnikov, ki ga bodo potrebovali. "Na vso moč si prizadevamo, da bi v boju zoper covid-19 zagotovili dostop do varne in učinkovite terapevtike. S skupnimi javnimi naročili EU državam po vsej Evropi omogoča, da združijo moči in dobijo dostop do ključne opreme in zdravil. Kadar stopimo skupaj, smo močnejši in to je primer evropske solidarnosti v boju proti covid-19," je poudarila po navedbah STA.

Evropska komisija je pred tem z Gileadom že zagotovila 33.380 ciklov zdravljenja z remdesivirjem, ki so bili od avgusta razdeljeni po vsej EU in v Združenem kraljestvu. Pogodba je bila financirana iz instrumenta komisije za nujno pomoč v skupni vrednosti 70 milijonov evrov.

V Bruslju so dodali, da so zdravila, kupljena s sredstvi iz instrumenta za nujno pomoč, pomagala pokriti nujne potrebe od avgusta do oktobra, da so kritični pacienti prejeli zdravljenje. Zdravilo je bilo razdeljeno v več fazah. S tokratno pogodbo o skupnem javnem naročilu pa bodo imele države še naprej zagotovljeno neprekinjeno oskrbo z vekluryjem, če se bodo odločile zanj, poroča STA.

Skupna javna naročila so instrument, ki ga je Evropska komisija uporabila tudi v začetku leta, da bi sodelujočim državam zagotovila dostop do dodatne osebne zaščitne opreme, ventilatorjev, kompletov za testiranje ali zdravil za enote za intenzivno nego. To je zdaj šesti uspešni postopek skupnih javnih naročil.

Države članice so od aprila na primer lahko naročale osebno zaščitno opremo prek tega instrumenta, ki jim je omogočil dostop do trga omenjenih proizvodov pod boljšimi pogoji, poroča STA.

Prek pogodb za osebno zaščitno opremo, ventilatorje in laboratorijsko opremo pa lahko države članice v enem letu naročijo kritične zaloge v vrednosti več kot 3,3 milijarde evrov, so spomnili v Bruslju.

Spomnili so še, da se je 28. septembra začel postopek skupnih javnih naročil za dobavo medicinske opreme za cepljenje proti covid-19. Postopek skupnih javnih naročil bistvenih zdravil za enote za intenzivno nego pa je v zaključni fazi in države bodo lahko zagnale naročila v prihodnjih dneh, še piše STA.