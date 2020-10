Janša za petek sklical sejo sveta za nacionalno varnost

V sredo so v Sloveniji opravili 3.665 testov na okužbo z novim koronavirusom, 387 jih je bilo pozitivnih. Gre za novo rekordno številko v dnevnem prirastu novih okužb. V bolnišnicah se zdravi 131 bolnikov z novim koronavirusom, 21 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. En bolnik z boleznijo covid-19 je v sredo umrl. V torek je število okužb prvič preseglo 300, v sredo se je že približalo 400. Viša se tudi odstotek pozitivnih testov, v sredo je bilo med opravljenimi testi 10,59 odstotka pozitivnih.

Sklicana je seja Sveta za nacionalno varnost RS #SNAV - Jutri ob 15h na temi #COVID19 in ilegalne #migracije. https://t.co/Uy27zvz2qT — Janez Janša (@JJansaSDS) October 8, 2020

Vlada je sicer danes na dopisni seji sprejela nove omejitvene ukrepe. Od petka bo tako zbiranje omejeno na največ 10 ljudi. Zbiranja oziroma prireditve z udeležbo do 500 ljudi bodo mogoči v primeru pozitivnega mnenja NIJZ, a bo na teh dogodkih prepovedana strežba pijače in hrane, je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Napovedal je tudi strožji nadzor na petkovih protestih, piše STA.

V gostinskih lokalih bodo lahko po novem stregli hrano in pijačo le gostom, ki sedijo za mizo. Pri tem bodo morali gosti vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, če seveda ne gre za osebe iz istega gospodinjstva. Omejeno pa bo tudi največje število strank v trgovinah, bankah in drugih javnih ustanovah, in sicer na eno osebo na 20 kvadratnih metrov.

O nezakonitih migracijah pa je Hojs že pretekli teden opozoril, da je organizirani trg za tihotapljenje migrantov v polnem razcvetu. Spomnil je tudi, da si ministrstvo še vedno želi aktivacije 37.a člena zakona o obrambi, ki bi Slovenski vojski podelil podobna pooblastila za delo na meji, kot jih ima policija.

Od začetka leta do 15. septembra je policija sicer obravnavala 11.117 nedovoljenih prehodov državne meje. V enakem obdobju v prejšnjih letih so jih obravnavali manj, lani 10.906, leta 2018 6.424, leta 2017 pa 1.232. V letošnjem letu med tujci prevladujejo državljani Pakistana, Maroka in Afganistana, so še pojasnili na policiji, povzema STA.