Gorski reševalci ob novi kraji: To težko razumemo

Zavetišče Gorske reševalne službe Kranj na Krvavcu je bilo tarča vlomilcev. Tatovi so iz koče odnesli reševalno opremo, ki je namenjena izključno reševanju in se za običajno hojo v hribe ne rabi. S takšnimi primeri kraje reševalne opreme so se gorski reševalci v zadnjih letih sicer soočili že večkrat.

Kot je Gorska reševalna zveza Slovenije zapisala v današnji objavi na svojem Facebook profilu, jih takšni dogodki pretresejo in resnično žalostijo. Kot so poudarili, gre za opremo, ki jo v zahtevnih reševalnih akcijah nujno potrebujejo, da lahko pridejo do ponesrečenca, ga oskrbijo in varno prinesejo v dolino. Njen nakup financirajo s pomočjo Uprave RS za zaščito in reševanje, fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ter donacij posameznikov, ki podpirajo dejavnost gorskih reševalcev.

V zadnjih letih so jih okradli že večkrat

Jani Bele iz zveze je za STA pojasnil, da so se s krajo opreme v zadnjih letih že večkrat soočili. Lani so tako nepridipravi celjskim gorskim reševalcem odnesli opremo, ki so jo imeli spravljeno na Okrešlju, tržiškim reševalcem pa so iz učnega centra na Zelenici ukradli plazovne žolne. Pred leti so kar nekaj opreme, med katero je bil največ vreden vrtalni stroj za izdelavo sidrišč v skali, odnesli tudi ljubljanskim gorskim reševalcem.

"Takšne kraje težko razumemo"

"Gre za opremo, ki se v alpinizmu in pri plezanju ne uporablja ter je posebej namenjena gorskemu reševanju in pa morebiti za delo na višini," je izpostavil Bele. Zato se mu zdi kraja gorske reševalne opreme še posebej nesmiselna.

Z njim se strinja tudi načelnik Gorske reševalne službe (GRS) Kranj Andrej Kecman. "Takšne kraje res težko razumemo, saj gre za specifično reševalno opremo," je povedal za STA.

Popis ukradene opreme iz Krvavca sicer v GRS Kranj še sestavljajo, gre pa okvirno za dva kompleta reševalne opreme, ki jo hranijo v zavetišču, zato da jo imajo pri roki, saj so na Krvavcu gorski reševalci večkrat prisotni. Kecman predvideva, da je do kraje opreme najverjetneje prišlo že preden je na Krvavcu zapadel sneg. Krajo pa je na rednem obhodu v torek opazil gospodar zavetišča. Danes je policija opravila ogled kraja dogodka.