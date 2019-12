Dno dna: celjskim gorskim reševalcem iz brunarice na Okrešlju ukradli opremo

Za zdaj še neznani storilci so članom Gorsko-reševalnega društva Celje iz brunarice, ki leži le streljaj proč od nedavno pogorelega Frischaufovega doma na Okrešlju, ukradli reševalno in alpinistično opremo. Predsednik GRS Celje Aleš Kovač pravi, da je šlo za selektivni rop. "Storilci so poznali teren in so vedeli, kaj in kje hranimo," je povedal. Škode je za najmanj 3.500 evrov.

Predsednik GRS Celje Aleš Kovač ocenjuje, da so v društvu ostali brez najmanj 3.500 evrov vredne opreme, ki so jo v brunarici GRS na Okrešlju hranili zato, da jim v primeru reševanja na tem delu Logarske doline vse opreme ni treba nositi iz doline.

"Storilci so uničili dvoje vrat in odnesli statične plezalne vrvi, ki so bolj kot za plezanje primerne za delo na višini, vitel in tehnične pripomočke za vrtanje, pa lavinsko opremo, cepin, verjetno tudi dereze … Glede na težo opreme – že samo vitel tehta okrog 20 kilogramov – predvidevamo, da je bilo storilcev več. Glede na opremo, s katero so vdrli v brunarico (vrtalni stroj), pa sklepamo, da so bili profesionalci. Očitno so tudi vedeli, kje hranimo opremo. Predvidevam, da so bili v preteklosti že kdaj v naših prostorih," opozarja prvi mož celjskih gorskih reševalcev.

Kot je prvi poročal 24ur.com, so to, da se v brunarici na Okrešlju dogaja nekaj sumljivega, opazili včeraj, ko je eden od članov GRS Celje do pogorišča Frischaufovega doma pospremil geodete, ki so na pogorišču opravili izmero zemljišča za pripravo načrtov za novo kočo.

"V brunarici smo bili nazadnje v torek, 26. novembra, zato predvidevamo, da se je rop zgodil v tem obdobju," ugiba sogovornik.

GRS Celje nikomur ni bil trn v peti

O razlogih za rop ni želel ugibati. Verjetno je šlo predvsem za gmotno okoriščanje, saj – kot pravi – "ne verjame, da bi bili celjski reševalci komu trn v peti."

V tretje ne bo šlo tako rado: postavitev kamere ali hišnega alarma

Glede na to, da so brunarico oropali že drugič v zadnjih treh letih (po drugem ropu so jo zavarovali proti kraji), so se včeraj v društvu odločili, da se bodo v prihodnje zaščitili s postavitvijo varnostne kamere ali hišnim alarmom.

Zbiranje sredstev za gradnjo novega doma na Okrešlju v polnem teku



Medtem še vedno poteka zbiralna akcija za gradnjo novega planinskega doma na Okrešlju, ki bo nadomestil prejšnjega, ki je pogorel zaradi napake na električnem omrežju.



Če bi želeli pomagati, lahko to storite z nakazilom na TRR: 0510 0801 6743 162 (pri Abanki Celje) ali SMS-sporočilom na 1919 (geslo: OKRESELJ5), s katerim boste darovali pet evrov.





