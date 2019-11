Kriminalisti ugotovili, zakaj je pogorela priljubljena koča v Logarski dolini #video

Kriminalisti, ki so v soboto končno lahko opravili ogled pogorišča na Okrešlju, so ugotovili, da je požar, ki je povsem uničil Frischaufov dom na Okrešlju, povzročila napaka na električni napeljavi. Tuja krivda je izključena. Pretekli konec tedna se je začelo tudi prvo čiščenje pogorišča. "Nič se ni ohranilo," je povedal predsednik društva Brane Povše, "sem bil pa izredno pozitivno presenečen nad odzivom ljudi. Več kot 50 se jih je pripeljalo na čistilno akcijo, in to iz vse Slovenije. To nam daje upanje, da bomo tudi v prihodnje deležni pomoči tako pri delu kot pri zbiranju sredstev," je optimističen Povše.

Foto: PD Celje matica

Ključni poudarki požara, ki je uničil Frischaufov dom na Okrešlju:



- Priljubljena koča v Kamniško-Savinjskih Alpah na višini 1.396 metrov je najverjetneje zgorela 6. novembra.

- Zaradi odročnosti požara niti dima ni opazil nihče.

- Požar je povzročila napaka na električni napeljavi. Tuja krivda je izključena.

- Škode je za najmanj pol milijona evrov, dom je bil pred kratkim prenovljen.

- Tovorna žičnica, zimska soba in čistilna naprava so ostale nepoškodovane.

- Dom je lani obiskalo okrog 25 tisoč ljubiteljev gora, zato bo njegova izguba velik udarec tudi za turizem Logarske doline.

- Upravitelj Frischaufovega doma na Okrešlju je PD Celje Matica, ki je oktobra 2017 v požaru izgubilo tudi Kocbekov dom na Korošici.

Foto: PD Celje matica

Čistilna akcija s pomočjo iz vse Slovenije

Prejšnji konec tedna so se člani celjskega planinskega društva končno lahko lotili tudi čiščenja pogorišča (pred tem jim je vreme to enomogočalo), pri tem pa so jim na pomoč priskočili ljubitelji planinarjenja iz vse Slovenije. Povše v tem vidi upanje, da bodo tudi v prihodnje pri delu in zbiranju sredstev deležni take pomoči.

"Zelo prijetno sem bil presenečen. Pomagali so nam planinci in alpinisti iz vse Slovenije, pripeljali so se iz Kranja, Kamnika, Maribora, Ljubljane," je našteval, kdo vse je pomagal pri odpravi posledic požara.

Foto: PD Celje matica

Kriva je bila napaka na napeljavi

V soboto so si teren prvič ogledali tudi kriminalisti in policisti. Preiskava je pokazala, da je požar povzročila napaka na električni napeljavi. Krivdo tretje osebe so strokovnjaki izključili.

Akcija zbiranja sredstev že poteka

Pri PD Celje Matica, ki je v dobrih dveh letih zaradi požara izgubilo kar dve planinski koči - oktobra 2017 je zaradi neprevidnosti planinke, ki je v zimski sobi namesto vode po pomoti prekuhavala petrolej, povsem zgorel Kocbekov dom na Korošici, - so medtem za vse, ki bi želeli priskočiti na pomoč pri gradnji novega planinskega doma na Okrešlju, pri Abanki Celje odprli poseben račun, urejajo pa tudi SMS-donacije.

Račun, kamor lahko nakažete sredstva za gradnjo novega doma na Okrešlju:

TRR: 0510 0801 6743 162, račun je odprt pri Abanki Celje.

Video: Planet TV

Društvo v dolgovih in brez možnosti za dohodek

Uničenje Frischaufovega doma je za Planinsko društvo Celje Matica prava katastrofa. V posodobitev priljubljene planinske postojanke v Kamniško-Savinjskih Alpah na višini 1.396 metrov so namreč v zadnjih treh letih vložili sto tisoč evrov in so globoko v posojilih, poleg tega so izgubili eno od možnosti, s katero bi zaslužili nekaj denarja za pomoč pri gradnji novega doma na Korošici. Ta bo nadomestil Kocbekov dom, ki je v celoti zgorel oktobra 2017.

Pri gradnji novega doma na Korošici lahko pomagate s poslanim SMS-sporočilom z geslom KOROSICA5 na 1919 in tako prispevate pet evrov.

V Frischaufovem domu, od katerega so ostali le zidovi, so pred kratkim zamenjali streho, prenovili sobe, kuhinjo, jedilnico in sanitarije ter uredili novo učilnico za predavanja. Povše je dejal, da bi dom v takem stanju lahko deloval vsaj prihodnjih dvajset let.

Foto: PD Celje matica

V društvu bodo poskušali zbirati sredstva za oba domova hkrati. "To so sanje, a tega si želimo," je priznal Povše. Za oba domova skupaj bi potrebovali okoli milijon evrov in pol. Nov planinski dom na Okrešlju, ki bo ohranjal površino starega, naj bi postavili na pogorišču starega.

Posledice požara na Okrešlju:

Foto: PD Celje matica

Foto: PD Celje matica

Foto: PD Celje matica