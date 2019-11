Ogled na Okrešlju je prekinjen, vsaj tovorna žičnica, zimska soba in čistilna naprava so ostale nepoškodovane

Milena Trbulin s Policijske uprave Celje nam je povedala, da se je njihova ogledna skupina že zgodaj zjutraj povzpela na Okrešelj, a so zaradi izredno slabih razmer ogled pogorišča prekinili.

Izsledki preiskave naj bi bili znani v prihodnjih dneh. Tako še vedno ni znano, ali je šlo za požig, udar strele ali za splet nesrečnih okoliščin, znano pa je, da je gmotna škoda ogromna.

Planinska koča s pomožnim objektom je povsem uničena, enako velja za stavbno pohištvo in notranjost koče, medtem ko so tovorna žičnica, čistilna naprava in zimska soba ostale nepoškodovane.

Požar je najverjetneje izbruhnil že v sredo, a zaradi lege koče - na nižji lokaciji med vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp - ne požara ne dima ni opazil nihče. Brane Povše, predsednik Planinskega društva Celje Matica, ki je upravitelj doma, je za požar povsem po naključju izvedel včeraj popoldne.

Frischaufov dom je več kot zgolj zavetišče

Frischaufov dom na nadmorski višini 1.396 metrov je bil zaradi atraktivne lege in dokaj preprostega dostopa mimo slapu Rinka v Logarski dolini zelo dobro obiskan ter imel tudi za širšo okolico velik pomen.

Vršilka dolžnosti na Zavodu za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega Blanka Kovačič je za Siol.net povedala, da je gorska krnica Okrešelj ena najbolje obiskanih turističnih zanimivosti v Krajinskem parku Logarska dolina in Občini Solčava, urejen dostop do Okrešlja in Frischaufov dom na Okrešlju pa sta bila za Občino Solčava in razvoj turizma na Solčavskem izjemno pomembna dejavnika.

"Z izgubo Frischaufovega doma smo izgubili priljubljeno gorsko zavetišče, kar bo vsekakor zaznamovalo prihodnjo sezono planinstva in turizma na Solčavskem," je v svojem odgovoru zapisala Kovačičeva, ki upa, da bo širša družba prepoznala, da je izguba tako pomembne planinske postojanke na tako markantni lokaciji velik udarec za slovensko planinstvo in turizem.

Želi si tudi, da bi akcija za obnovo koče stekla kar se da hitro in da bi imela široko podporo.

Pomoč je že zdaj obljubila županja Občine Solčava Katarina Prelesnik, ki se zaveda, da se je PD Celje Matica po izgubi Kocbekovega doma na Korošici oktobra 2017 znašlo v izjemno težkem položaju (tudi tam je šlo za požar, a je razlog znan - povzročila ga je neprevidna planinka, ki je namesto vode na ognju prekuhavala petrolej).

"Naša lokalna skupnost jih bo vsekakor po svojih močeh podpirala," je napovedala županja Solčave, ki se še kako dobro zaveda pomena Frischaufovega doma. "Solčavsko gradi svojo podobo na urejenosti celotnega območja in planinske postojanke so izjemno pomemben člen na našem območju," je dejala. Eno od njih, Klemenčo jamo pod Ojstrico, ste lani izbrali za naj kočo v slovenskem visokogorju.