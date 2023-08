Posebno darilo za Slovenca, ki večino poletja preživi v bližini Triglava

Reševalci GRS Bohinj so se odločili, da se na poseben način oddolžijo Alojzu Žaklju, ki večino poletja in svojega prostega časa preživi v bivaku v bližini Triglava in jim je v veliko pomoč pri reševalnih akcijah na zahodnem delu Triglavskega pogorja.

Da bi bil lažje dosegljiv, so mu s pomočjo donacije priskrbeli polnilno postajo, kjer bo lahko polnil svoj mobilni telefon in bo tudi za gorske reševalce v primeru iskanja informacij o vremenu ali glede pogrešanih ali poškodovanih planincih, lažje dosegljiv.

"Alojz Žakelj večino poletja in svojega prostega časa preživi v bivaku, ki ga je naredil na mestu bivše vojašnice Viktorja Emanuela III, tako imenovane Morbegne. Ker je stalno prisoten na odročnem področju, na katerem rešuje postaja gorske reševalne službe Bohinj, je Lojz v veliko pomoč gorskim reševalcem z informacijami o stanju na zahodnem delu triglavskega pogorja in lahko v najkrajšem času nudi pomoč planincem, ki jo potrebujejo. V nešteto primerih posredovanje gorskih reševalcev sploh ni bilo nujno, saj je potencialno nevarno situacijo samoiniciativno rešil Lojz kar sam. Ker v svojem bivaku ni imel možnosti polnjenja elektronskih naprav, predvsem mobilnega telefona, je bil Lojz dosegljiv vsakodnevno samo v večernem času, ko je svoj telefon vklopil in preveril, ali ga je kdo klical ali mu poslal sporočilo.

Nekdanja vojašnica Viktorja Emanuela III, tako imenovana Morbegna Foto: Wikipedia

Da bi bil Lojz lažje dosegljiv, smo mu gorski reševalci postaje GRS Bohinj s pomočjo donacije priskrbeli zgoraj opisano polnilno postajo s ciljem, da bo imel lahko svoj mobilni telefon vedno vklopljen in ga bomo lahko v primeru potrebe gorski reševalci vedno poklicali, pa naj bo to glede informacij o vremenu ali glede informacij o pogrešanih ali poškodovanih planincih in podobno," so besede gorskih reševalcev iz Bohinja pri GRSZ delili na facebook profilu Gorske reševalne zveze Slovenije.

Nekdanja vojašnica Viktorja Emanuela III, tako imenovana Morbegna, je danes ohranjena le v ruševinah. Nahaja se pri Glavi na Zaplanji (2.556 m), ki je stranski vrh T riglava (2.864 m), piše na Wikipedii.

