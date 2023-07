Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko si je v ponedeljek tuji planinec pri sestopu s Triglava zlomil nogo, so zaradi slabih vremenskih razmer reševalci na klasičen način izvedli reševalno akcijo in ponesrečenca peš prenesli v dolino Krme.

O nesreči tujega planinca so bili pri upravi za zaščito in reševanje obveščeni ob 12.07. Pri sestopu s Triglava, v bližini Konjskega sedla, si je zlomil nogo, zato je potreboval pomoč.

Foto: Gorska reševalna zveza Slovenije

Zaradi slabih vremenskih razmer so reševalci GRS Mojstrana in Tržič ter zdravnica GRS Radovljica na klasičen način izvedli reševalno akcijo.

Poškodovanega planinca so prenesli v dolino Krme, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Jesenice in ga prepeljali v SB Jesenice.