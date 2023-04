V zahtevnejše gore le z gorskim vodnikom #video

Kako in predvsem s kom se odpraviti v visokogorje? Pravi naslov je zagotovo gorski vodnik, za katerega se kandidati iz vrst slovenskih alpinistov usposabljajo pri Združenju gorskih vodnikov Slovenije. 80-dnevni program usposabljanja obsega tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva, tečaj vodenja v skali, vodenja v snegu in ledu, tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorju in vse pripadajoče izpite. Izobraževanje traja tri leta.

Po zahtevnem koncu tedna v slovenskih gorah je vprašanje, s kom se odpraviti v visokogorje, povsem na mestu. Že prvi pogled proti Mali Mojstrovki da vedeti, da gre za zelo zahtevno pot, v zimskih razmerah pa že tako neoznačena trasa predstavlja dodaten izziv. Tudi v društvu Jeti, kjer so organizirali nedeljsko grebensko prečenje Mojstrovk, opozarjajo, da je znanje uporabe cepina in plazovnega trojčka obvezno.

A dejstvo, da je turo vodil amaterski vodnik, je pri nas bolj pravilo kot izjema, razložijo v združenju gorskih vodnikov.

"Ni se še zgodila taka resna nesreča, da bi nekdo lahko bil tudi resno obtožen ali kaj podobnega. In če gre vse v redu, potem tudi ni nekih posledic, vsi so relativno zadovoljni, tudi gostje. Če nimajo občutka, kaj je kakovostna storitev in kaj nekakovostna, verjetno težko sodijo," je zadnje dogodke komentiral Peter Jeromel iz Združenja gorskih vodnikov Slovenije.

V naše gore letno več kot milijon in pol ljudi

Po ocenah Planinske zveze Slovenije naj bi se v slovenske gore vsako leto podalo okoli milijon in 700 tisoč ljudi. Ravno zato je tudi zakon o gorskih vodnikih, ki smo ga sprejeli pred četrt stoletja, izjemno strog.

Licenco, ki sočasno pomeni tudi potrjeno poklicno kvalifikacijo, lahko pridobite šele po treh letih izobraževanja, deloma pa okoli 15 tisoč evrov šolnine krije ministrstvo za gospodarstvo.

Medtem okoliščine, ki so pripeljale do nesreče, preiskuje tudi policija, kjer so pojasnili, da so o dogodku obvestili tudi pristojne pravosodne organe, tako preiskovalnega sodnika kot tudi tožilstvo v Novi Gorici. Druge podrobnosti preiskave pa bodo lahko razkrili, ko bodo zbrali vsa obvestila in ugotovljena dejstva ter okoliščine omenjene nesreče na območju Male Mojstrovke.

Takrat bo jasno tudi, ali bo prišlo do morebitne kazenske odgovornosti organizatorja ali vodnika ture.