Jadralna padalka obvisela na 15 metrih, v gorah smrt in hude poškodbe #foto

Samo v soboto so reševalci posredovali pri več nesrečah v gorah, pri rekreativnih športih in tudi iskanju pogrešanih oseb. Ena oseba je žal izgubila življenje.

Ob 7.52 je na poti iz Vodnikovega doma proti Studorskemu prevalu v občini Bohinj planinca obšla slabost. Gorskim reševalcem GRS Bohinj je priskočila na pomoč posadka s helikopterjem LPE z ekipo GRS na Brniku, ti so umrlo osebo prepeljali v Staro Fužino in jo predali pogrebni službi.

Ob 10.06 so se na melišču pri Smokuški planini v občini Žirovnica od stene odtrgale skale in hudo poškodovale planinko. Gorski reševalci GRS Radovljica ter posadka s helikopterjem LPE z ekipo GRS Brnik so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 10.12 je na grebenu, pod vrhom Vrtače, v občini Žirovnica planinec obnemogel in ni zmogel sam nadaljevati poti. Gorski reševalci GRS Radovljica so ga s pomočjo dežurne ekipe GRS Brnik in posadke s helikopterjem LPE prepeljali v dolino in napotili v zdravstveno ustanovo.

Ob 18.52 je na poti s planine Kofce v občini Tržič zašla planinka. Gorski reševalci GRS Tržič so nepoškodovano planinko pospremili v dolino.

Zasilni pristanki jadralnih padalcev

Na območju Brežic je ob 13.35 na Lisci, na območju naselja Podgorica v občini Sevnica, na drevesu na višini okoli 15 metrov obtičala jadralna padalka. Gasilci PGD Sevnica so padalko s pomočjo vrvne tehnike rešili. Reševalci NMP Sevnica so jo na kraju preventivno pregledali in odpustili v domačo oskrbo.

Ob 17.30 se je na območju Kamniške Bistrice pri zasilnem pristanku poškodoval jadralni padalec. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj, pomagali reševalcem NMP Kamnik, zavarovali kraj pristanka helikopterja in zagotovili pomoč pri prenosu poškodovanca v helikopter. Dežurna ekipa HNMP s helikopterjem SV ga je prepeljala v UKC Ljubljana.

Ob 13.57 je na območju naselja Gaberje v občini Tolmin jadralni padalec zasilno pristal na drevesu. Še pred prihodom gorskih reševalcev GRS Tolmin na kraj je nepoškodovan sam sestopil z drevesa in pospravil padalo. Reševalci so mu pomagali pri vzponu do terenskega vozila in ga prepeljali do Tolmina.

Iskanje pogrešanega

Okoli polnoči se je na strmem in težko dostopnem območju Porezna v občini Cerkno pri lovski koči začela iskalna akcija za pogrešanim članom lovske družine. Okoli 1.00 ure so približno 200 višinskih metrov nižje od koče pogrešanega našli poškodovanega. Gorski reševalci GRS Tolmin so ga oskrbeli, z vrvno tehniko dvignili do lovske koče in prenesli do reševalnega vozila NMP Idrija. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Neprimerno soteskanje

Ob 12.13 si je v kanjonu potoka Sušec, občina Bovec, udeleženec soteskanja zaradi neprimerne opreme poškodoval nogo. Gorski reševalci GRS Bovec so ga s pomočjo vrvne tehnike potegnili iz kanjona in ga prenesli do vstopne točke, kjer so ga predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem NMP Tolmin, so med drugim sporočili v dnevnem biltenu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.