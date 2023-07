V gorah dopoldne umrl slovenski pohodnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na policiji opozarjajo na zahtevnost slovenskih gora in veliko odgovornost.

S kranjske policijske uprave so sporočili, da je okoli osme ure zjutraj posadka policijskega helikopterja poskušala pomagati starejšemu moškemu z zdravstveni težavami, ki je obstal med Vodnikovim domom in Studorskim prevalom. Kljub pomoči je pohodnik umrl, vse kaže, da zaradi bolezni.

Posadka policijskega helikopterja z dežurno ekipo za reševanje v gorah je dopoldne pomagala še dvema pohodnikoma.

V pohodnico priletela skala in jo huje poškodovala

Ob deseti uri so posredovali nad Smokuško planino, kjer je v pohodnico priletela skala in jo huje poškodovala. Skoraj istočasno so prejeli še obvestilo, da je na Vrtači omagal pohodnik. Temu je s pomočjo radovljiških gorskih reševalcev pomagala posadka policijskega helikopterja, dežurna ekipa pa je v tem času na transport v zdravstveno ustanovo pripravila poškodovano pohodnico nad Smokuško planino. Oba sta bila oskrbljena.

Na policiji opozarjajo na zahtevnost slovenskih gora in veliko odgovornost. "Dan je še dolg. Bodite previdni in pazite nase," so sklenili v sporočilu za javnost.

