To so posledice napada na policista v Šmarjeti #foto #video

Policisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin četrtkovega streljanja na policista v Šmarjeti. Končali so ogled kraja, kjer je prišlo do streljanja na policistko in policista, ter ogled poškodovanega službenega avtomobila. Opravili bodo tudi druga preiskovalna dejanja, so še sporočili s policije. Posredovali so tudi fotografije po napadu in posledice, ki jih je utrpelo policijsko vozilo.