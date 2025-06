Slovenska policijska reševalna enota v gorah je v sredo posredovala na območju Mojstrovke, kjer so reševali planinca, ki je zaradi nepredvidljivih razmer in slabe ocene svojih gorniških sposobnosti ostal ujet v gorah. Reševalno akcijo so reševalci uspešno zaključili.

"Včeraj, Mojstrovka. Reševanje nemočnega planinca, ki ga je presenetila gora. Previdno na turo, v skladu s svojimi sposobnostmi, opremite se, načrtujte pot," so ob posnetku zapisali na Slovenski policiji, kjer bodo imeli najverjetneje tudi čez poletje veliko dela.

Za svojo varnost v gorah pa lahko pohodniki in gorniki veliko naredimo že sami, predvsem z dobro predpripravo. Prav zato na policiji in gorski enoti policije opozarjajo, da se je treba pred obiskom gora informirati o poti, izbirati primerne ture, uporabljati ustrezno opremo in upoštevati vremenske razmere, ki lahko tudi v tem letnem času presenetijo tudi izkušene hribolazce in gornike.

Vse več intervencij in pomoči tujim obiskovalcem

Leto 2024 je sicer v gorah prineslo pozitiven premik. Po več kot desetletju naraščanja rekordnega števila intervencij so gorski reševalci lani zabeležili manj posredovanj kot leto prej – skupno 633, kar je 54 manj kot v letu 2023. "To razumemo kot spodbuden signal, da vse preventivne aktivnosti kažejo rezultate. Se pa še predobro zavedamo, da delo na področju preventive ni nikoli končano, še posebej, ker število obiskovalcev gora iz leta v leto narašča. Naš cilj zato ostaja jasen in nespremenjen: poskrbeti, da bo število nesreč naraščalo počasneje kot število obiskovalcev," je pretekli teden na novinarski konferenci ob začetku poletne planinske sezone poudaril Gregor Dolinar, predsednik GRZS.

Gorski reševalci vse pogosteje pomagajo tujim obiskovalcem. V letu 2024 so v 44 odstotkih vseh reševanj posredovali pri nesrečah tujih državljanov – največkrat je šlo za turiste iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Belgije. Tudi v začetku letošnje sezone, ko se glavni turistični val šele začenja, tujci ostajajo močno zastopani v statistiki intervencij.

Ekipe reševalcev v helikopterju so vrhunsko usposobljene

Helikoptersko reševanje v gorah pa ima svoje omejitve. "Za usposobljenost ekip poskrbimo, ne moremo pa vplivati na meteorološke pogoje," je na konferenci povedal stotnik Matija Zupančič, pilot Slovenske vojske. Opozoril je na zahtevnost helikopterskega reševanja, ki je zelo odvisno od trenutnih vremenskih razmer - že manjši veter lahko predstavlja velik izziv pri vitlanju ponesrečenca, ko je helikopter tik ob steni. "Varno reševanje pa ne zahteva le veliko usposabljanj, usposobljeni smo namreč vrhunsko, zahteva predvsem veliko urjenja, še posebej pred sezono, da so ekipe odlično uigrane," je še poudaril.

