Voda v Bohinjskem jezeru je čista, v gošči pa so našli cianotoksine

Analiza Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) je pokazala, da v vzorcu gošče iz Bohinjskega jezera, ki so ga v nedeljo odvzeli v zalivu pod taborniškim prostorom, obstajajo geni več različnih skupin cianotoksinov, v vzorcu vode iz jezera pa teh niso zaznali. To po njihovih navedbah kaže, da voda nima cianotoksičnega potenciala.

Kot so danes sporočili iz omenjenega inštituta, so vzorec 15. junija odvzeli na pobudo prebivalcev prek platforme Ciano SLO po tistem, ko so zaznali, da je na nekaterih mestih prisotna zelena gošča z nitastimi zelenimi algami in cianobakterijami. Danes so zaključili dodatne qPCR analize.

Stik z goščami je treba preprečiti otrokom in psom

Vodja platforme ter raziskovalka oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka na NIB Tina Eleršek je povedala, da po trenutno znanih podatkih svetujejo izogibanje kakršnemukoli tesnemu stiku z goščami, to pa je po njenih besedah treba preprečiti tudi otrokom in psom.

Ob tem je pojasnila, da za analizo kakovosti kopalnih voda skrbi Agencija RS za okolje (Arso), s katero NIB dobro sodeluje, a ta ne vključuje rednega monitoringa cianotoksičnega potenciala. Dogodek zato znova kaže potrebo po urejenem nacionalnem sistemu monitoringa v celinskih vodah, ki bi vključeval kopalne in druge stoječe vode, kjer se ljudje tudi kopajo ali rekreirajo.

Na inštitutu sicer po njenih besedah razpolagajo z opremo in znanjem za vzpostavitev takšnega sistema, ki bi vsem omogočal hitro in zanesljivo obveščanje o cianobakterijah tudi v prihodnje, saj so cianotoksini v določenih koncentracijah za sesalce nevarni.

Bolj podrobno razlago in več informacij, povezanih z vodo v Bohinjskem jezeru, bo inštitut objavil na platformi Ciano SLO, z rezultati pa bodo tudi v prihodnje sproti obveščali javnost.

Kaj pa pogin psov?

V zvezi z nedavnim dogodkom na Bohinjskem jezeru, ko je prišlo do pogina psov, je glede pristojnosti za monitoring voda ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel povedala, da so te dokaj jasne. Arso po njenih besedah da navodila Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) za odvzem vzorcev vode in mikrobiološko preiskavo.

NLZOH je po njenih informacijah vzorec odvzel v sredo, rezultati pa bodo znani v naslednjih dneh. Ob tem je dodala, da je zadnje preverjanje vzorca 6. junija, jemljejo jih sicer na dva tedna, pokazalo, da je voda za kopanje primerna. Je pa res, je dodala, da vzorce jemljejo na kopalnih območjih.

Ob tem je tudi povedala, da je zdravstveno ministrstvo odgovorno za stanje pitnih voda, zato tudi ni v njihovi pristojnosti, da bi ljudi pozivali, naj se vsaj za čas, dokler niso znani rezultati, ne kopajo v jezeru. Ministrica je sicer prepričana, da so se vse pristojne institucije hitro odzvale in odvzele ustrezne vzorce.