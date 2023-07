V streljanju v Šmarjeti ranjena policistka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Šmarjete na Dolenjskem je prišlo do streljanja, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi (GPU). Po poročanju portala Dolenjska News naj bi bilo poškodovanih več ljudi, med njimi tudi policistka. Policijska uprava Novo mesto bo več podrobnosti o dogodku razkrila v izjavi za medije ob 18. uri, so napovedali na GPU.