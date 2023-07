V množičnem streljanju v Baltimoru umrli dve osebi, ranjenih 30

Priče so lokalnim medijem povedale, da se je na dogodku, imenovanem "Brooklynski dan", v Baltimoru v severovzhodni ameriški zvezni državi Maryland zbralo na stotine ljudi in da je v edni od hiš med streljanjem poškodovanih več oseb.

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB