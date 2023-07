Pekel na Pagu: štirje Nemci pili svoj urin, da bi preživeli brodolom #foto

Eden od Nemcev, ki ni bil huje poškodovan, je odšel do bližnje vasi in kmalu je stekla reševalna akcija.

Eden od Nemcev, ki ni bil huje poškodovan, je odšel do bližnje vasi in kmalu je stekla reševalna akcija. Foto: HGSS - Hrvatska Gorska Služba Spašavanja/Facebook

Nemški turisti, ki so zaradi razbitega čolna 24. junija v bližini Paga doživeli brodolom, so za nemški Bild zdaj razkrili, kako jim je uspelo preživeti. Lokalni prebivalci so jih že označili za "paški čudež". Borba za življenje je trajala 14 ur, so povedali preživeli Nemci.

Dieser Bootstrip wurde ganz plötzlich zum Albtraum... #Kroatien https://t.co/KvZvTOxrGn — TAG24 NEWS Deutschland (@TAG24) July 1, 2023

Štirje nemški turisti so 24. junija pluli s čolnom v okolici Paga, ko so jih presenetili močni sunki burje. Čoln se je na skalah razbil, Kevin, Philipp, Johannes in Enric pa so se znašli v vodi.

Do obale jim ni bilo težko priplavati. Težje se je bilo izvleči na ostre skale. S poškodovanimi okončinami so ostali na samotnem, s skalami izoliranem delu otoka.

Brez vode in ožgani od močnega sonca so mislili, da bodo umrli. "Uspelo nam je priti do obale. Ulegli smo se, da bi umrli. Pomislil sem na svojo družino," je dejal eden od njih, piše Bild.

Od žeje jih je peklo grlo. "Nabrali smo prazne školjke, vanje urinirali in pili urin. Kar pa ni bila dobra ideja, grlo se je še bolj stiskalo," so povedali.

Eden od Nemcev, ki je bil v razmeroma dobrem stanju, je bos odkorakal do prvega naselja in prebivalcem razložil, kje so ostali. Dva so kmalu našli policisti, četrtega pa so komaj živega rešili reševalci hrvaške gorske reševalne službe. Ležal je na pol v morju, nemočen, sonce je žgalo njegovo telo. "Bil je zelo izčrpan in dehidriran, opečen od sonca, brez čevljev in slabo oblečen," je povedal vodja HGSS Josip Brozičević.