Na Hrvaškem zaprta avtocesta in most na Pag

Za večji del Hrvaške je zaradi burje izdano rdeče opozorilo, številne ceste so zaprte. Hrvaški meteorologi pričakujejo močan veter ter ob tem opozarjajo na morebitne motnje v prometu, škodo na objektih in težave pri oskrbi z električno energijo.

Za celotno Dalmacijo, Kvarner, Velebitski kanal in reško regijo je razglašen rdeči alarm zaradi burje. Ob Velebitu lahko orkanska burja doseže hitrost do 180 kilometrov na uro, kažejo podatki državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ).

"Upoštevajte samozaščitne ukrepe. Obstaja tveganje zaradi podrtih dreves, polomljenih vej in letečih odpadkov. Pričakujemo tudi škodo na objektih, motnje v prometu in težave pri oskrbi z energijo," še opozarja hidrometeorološki zavod.

Najmočnejše sunke vetra pričakujejo na območju Reke in Istre, od 110 do 180 kilometrov na uro, še navaja DHMZ.

Zaradi močnega vetra zaprli številne ceste in Paški most

Zaradi nevihtnega vetra so za vse skupine vozil zaprti avtocesta A1 med priključkoma Sveti Rok in Posedarje, jadranska magistrala med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački in Paški most, je sporočil Hrvaški avtoklub (HAK).

Voznike pozivajo, naj hitrost prilagodijo vremenskim razmeram in ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo med vozili.