Izdano oranžno opozorilo, sunki vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro

Od danes zjutraj do večera bo burja na izpostavljenih mestih presegala hitrost 100 kilometrov na uro, zvečer in vse do torka zjutraj pa hitrost 120 kilometrov na uro, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso), ki je za jugozahodni del države izdala oranžno opozorilo.

Danes bo na Primorskem sicer večinoma jasno, pihala bo od zmerna do močna burja. Drugod bo delno jasno, pihal bo okrepljeni severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija.

Burja bo v torek oslabela

V torek bo pretežno jasno, pihal bo okrepljeni severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem bo čez dan slabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od −4 do 0, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske do −7, na Primorskem do 4 stopinje Celzija. Čez dan se bodo temperature gibale med 6 in 10 stopinj Celzija, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V sredo bo nekoliko več oblačnosti, veter bo oslabel. V četrtek bo spet bolj sončno vreme, zjutraj bo marsikje slana.