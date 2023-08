Tujca na Bovškem skočila v tolmun. Ni se končalo dobro.

Policija svetuje: Bodite previdni in odgovorni, poskrbite za celovite informacije in priprave ter ne pozabite na ustrezno opremo.

Foto: Policija

Oba ponesrečena turista so s policijskim helikopterjem odpeljali na nadaljnjo obravnavo v bolnišnico na Jesenice oziroma v UKC Ljubljana.

V obeh primerih je šlo za vodeno aktivnost brez ugotovljene odgovornosti vodnikov za nesreči. Soteskanje ali kanjoning, pri katerem se udeleženci spuščajo po soteskah in koritih, ki jih je voda izdolbla v skale, spada med nevarnejše rekreacijske športe.

Previdno, tudi zaradi vremena, opozarja policija

Policija zato poziva k previdnosti in ustrezni informiranosti pred začetkom aktivnosti. "V dejavnosti naj ne gre za izkazovanje poguma, ampak varno športno doživetje pod nadzorom usposobljenih vodnikov," poudarjajo.

Opozarjajo tudi, da naj izletniki in pohodniki v gorah v teh dneh upoštevajo vremensko napoved ter mogoč pojav neviht, ki so v gorah izredno nevarne. Ob letošnjem hudem poletnem reševalnem tempu znova ponavljajo opozorilo in poziv k previdnosti, opremljenosti, informiranosti, ustreznim pripravam in predvsem odgovornosti, ker pohodniki v nevarnost ne spravljajo samo sebe, ampak tudi tiste, ki se vsakič močno trudijo, da bi jim pomagali.

Pomembno je pravilno načrtovanje tur, informiranje o poti, s čimer je mogoče preprečiti nevarne položaje, v katerih se znajdejo posamezniki zaradi neurij, prestrašenosti, obnemoglosti ali ker se izgubijo.