Jeseni sprememba pri obveščanju o nevihtah in nesrečah

Sistem javnega obveščanja in alarmiranja ob neurjih in nesrečah bo predvidoma zaživel jeseni, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. Uredba o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja bo namreč do konca avgusta v javni razpravi, po pričakovanjih ministrstva pa bo na vladi sprejeta zgodaj jeseni.

Na ministrstvu so ob tem spomnili, da bi morala biti direktiva EU o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah v slovenski pravni red prenesena do 21. decembra 2020, a je bila prenesena šele v obdobju aktualne vlade in ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Omenjena direktiva je bila v slovenski pravni red prenesena z zakonom o elektronskih komunikacijah, ki ga je v DZ vložila SDS in je bil sprejet septembra lani.

Direktiva članicam EU med drugim nalaga, da zagotovijo, da ponudniki mobilnih medosebnih komunikacijskih storitev na podlagi številke posredujejo javna opozorila končnim uporabnikom. Zaradi zamude pri prenosu direktive se je v Sloveniji pojavila tudi zamuda pri vzpostavitvi sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih operaterjev, so pojasnili na ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Za pripravo osnutka uredbe o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja so ustanovili medresorsko delovno skupino, v kateri ministrstvo sodeluje z Upravo RS za zaščito in reševanje in Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS.

Po pripravi so osnutek uredbe na ministrstvu 22. junija predložili v 30-dnevno javno obravnavo, ki so jo "zaradi zagotovitve čim bolj kakovostne javne obravnave kljub poletnim mesecem podaljšali do 31. avgusta".

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo v celoti financiralo vzpostavitev in vzdrževanje sistema javnega obveščanja in alarmiranja za zagotavljanje storitev posredovanja opozorilnih obvestil na vseh območjih, so sporočili z ministrstva. Foto: Bralka Petra Nikolić

"Po skrbni in natančni preučitvi vseh prejetih pripomb bomo nemudoma pripravili odziv nanje ter po potrebi spremenjeni osnutek uredbe predložili v medresorsko usklajevanje ter nato v postopek sprejema na vladi," so poudarili na ministrstvu. Pričakujejo, da bo uredba na vladi sprejeta zgodaj jeseni. Zakonski rok za začetek delovanja je 10. novembra 2023.

Predlog uredbe o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja alarmiranja, ki je v javni obravnavi do konca avgusta, bo po navedbah ministrstva prinesel ustrezno pravno podlago in določil podrobnejše tehnične zahteve za vzpostavitev sistema s strani operaterjev javnih mobilnih komunikacijskih omrežij.

Glede na navedeno pričakujejo, da bodo mobilni operaterji nemudoma po sprejetju uredbe začeli vse potrebne aktivnosti za uvedbo sistema v praksi ter da bodo prebivalci v primeru neurij in drugih nesreč čim prej dobili sporočila na svoje mobilne telefone.