Gorski reševalci so imeli polne roke dela

Na območju Krnskih jezer otroka reševali s helikopterjem

Otrok je bil v spremstvu enega od staršev, okoliščine pa kažejo na zdravstvene težave in objektivne okoliščine nastanka dogodka, so zapisali v PU Nova Gorica.

Otroka in starša so z jeklenico dvignili v helikopter in ju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Pri reševanju so poleg letalske policijske enote in dežurne ekipe GRZS za helikoptersko reševanje v gorah sodelovali tudi gorski reševalci, ki so pripravili teren za prihod helikopterja.

Na območju reševanja je vztrajala nizka oblačnost, pihalo je in deževalo, kljub zahtevnim razmeram pa je bilo zaradi truda tako reševalcev kot posadke helikopterja reševanje uspešno, pravi policija.

Na drevesu nad slapom Beri na Tolminskem zasilno pristala nemška jadralna padalca

Na pomoč so jima priskočili gorski reševalci iz Tolmina, ki so padalca z uporabo vrvne tehnike nepoškodovana rešili z drevesa ter jima nudili pomoč pri sestopu do poti in prevozu v dolino.

O nesreči tandema so bili policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica obveščeni v sredo popoldan.