Na Okrešlju z očetom polagal keramiko, zdaj spet obljubil pomoč

Planinsko društvo Celje Matica, ki je v sredo po požaru ostalo že brez svoje druge planinske koče - po Kocbekovem domu na Korošici, je za zdaj še iz neznanih razlogov zgorel še Frischaufov dom na Okrešlju, - še ne ve, kako se bodo lotili izgradnje novega doma in sploh, kateremu dati prednost, niti kako bi se lotili zbiranja denarja. Pomoč jim je javno že obljubil velenjski raper 6pack Čukur, ki je pred leti skupaj z očetom na Okrešlju polagal keramiko, in je to brezplačno pripravljen storiti še enkrat. "Skupaj s plačilom materiala, tudi koncertom," je ponudil pomoč.

- Priljubljena koča v Kamniško-Savinjskih Alpah na višini 1396 metrov je najverjetneje zgorela v sredo.

- Zaradi odročnosti požara niti dima ni opazil nihče.

- Vzrok za požar ostaja neznanka,

- Zaradi slabega vremena so kriminalisti petkov ogled terena prekinili.

- Škode je za najmanj 500 tisoč evrov, dom je bil pred kratkim prenovljen.

- Tovorna žičnica, zimska soba in čistilna naprava so ostale nepoškovane.

- Dom je lani obiskalo okrog 25 tisoč ljubiteljev gora, zato bo njegova izguba velik udarec tudi za turizem Logarske doline.

- Upravitelj Frischaufovega doma na Okrešlju je PD Celje Matica, ki je oktobra 2017 v požaru izgubil tudi Kocbekov dom na Korošici.

Foto: Rok Ošep

6pack Čukur je svojo pripravljenost, da bi v koči, ki bo, tako upajo mnogi, enkrat v prihodnje stala na pogorišču Frischaufovega doma na Okrešlju, pomagal polagati keramiko, sinoči najavil na svojem Facebook profilu.

"Na Okrešlju sem s fotrom polagal keramiko. Orodje so nam peljali z žičnico, midva sva šla peš. Pogled med rezanjem keramike je bil brutalen. Upam, da ga boste kdaj obnovili ... če boste rabili keramičarja sem tu," je na Facebook profilu ponudil svojo pomoč.

Kot je povedal v pogovoru za Siol.net je svojo mladost preživel v Savinjski dolini in ima na te kraje "prečudovite spomine."

Kot je dejal je ena od lepših izkušenj tudi polaganje keramike v zavetišču gorskih reševalcev, ki se nahaja v neposredni bližini Frischaufovega doma. "Z očetom sva tam polagala ploščice, medtem ko sva na zajtrk in večerjo hodila na Frischaufov dom," se je spominjal Čukur.

Velenjski raper 6pack Čukur je že obljubil pomoč pri izgradnji novega doma na Okrešlju. Foto: Mediaspeed

"Res žalostna zgodba"

Pravi, da si težko predstavljam, kako zahtevno je graditi na takšni višini, ki je dostopna samo peš ali s helikopterjem.

"Če bi kdo potreboval mojo pomoč, karkoli, bodisi, da gre za material ali moje delo, morda koncert, sem z veseljem na voljo. To je bil tudi razlog moje objave na Facebooku, kjer sicer redko napišem kaj osebnega. Ženi sem dolgo obljubljal, da jo bom peljal na Okrešelj, do tja je res lepa tura, in še posebej zdaj, ko imava hčerko, bi bilo ta konec res lepo obiskati, no, zdaj pa sva to priložnost zamudila. Res žalostna zgodba," je razmišljal velenjski raper, ki ni želel ugibati, kaj je povzročilo požar.

Poto do Frischaufovega doma velja za eno bolj atraktivnih. Foto: Alenka Teran Košir

"Prepričan sem, da bomo zbrali denar"

"Naj to raziščejo strokovnjaki," je dejal Velenjčan. "Kar pa zadeva zbiranje denarja, upam, da bo akcija, ko bo, uspela. Slovenci radi hodijo v gore in prepričan sem, da bomo zbrali tudi denar za obnovo."

Pred pomladjo obnova ne bo mogoča

Podpredsednik PZS Miro Eržen je že včeraj napovedal, da pred pomladjo na pogorišču ne bo mogoče storiti ničesar, zato se bodo osredotočili na delo v dolini. Glede nadaljnih korakov bodo odločitev sprejemali po tem, ko bodo znani rezultati preiskave. A brez resne pomoči države ne bo šlo, je opozoril.

Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen se zaveda, da obnova Frischaufovega doma na Okrešlju brez pomoči države ne bo mogoča. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kriminalisti so v petek pregled morali prekiniti



Še vedno ni znano, kaj je povzročilo požar, ki je povsem uničil Frischaufov dom, v katerega so v zadnjih treh letih na PD Celje Matica vložili kar sto tisoč evrov (zamenjali so streho, prenovili sobe, kuhinjo, jedilnico in sanitarije) in so že zdaj globoko v kreditih.



Kriminalisti, ki so včeraj nameravali opraviti ogled pogorišča, so dejavnosti zaradi slabega vremena morali prekiniti.

Za Kocbekov dom se že zbira denar

Akcija zbiranja sredstev za oktobra 2017 pogorel Kocbekov dom na Korošici poteka že dlje časa. Za pomoč pri obnovi oz. postavitvi sodobnejše planinske postojanke na Korošici, lahko prispevate z SMS sporočilom in geslom KOROSICA5 na 1919 in tako prispevate pet evrov.

Nekaj sredstev se je na račun zbralo tudi iz članarine za Planinsko zvezo Slovenije (1 evro od vsake članarine).