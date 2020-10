Okužbo z novim koronavirusom so od marca letos do danes potrdili pri 19.307 ljudeh. Trenutno je v državi aktivno okuženih 11.434 ljudi.

V bolnišnici že skoraj 400 ljudi

Po podatkih sledilnika za covid-19 se v bolnišnicah zdravi 394 ljudi, od tega 67 na intenzivni negi. Trije ljudje s covid-19 so umrli.

V sredo največ okužb od začetka epidemije

V sredo smo v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.663 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije marca letos. Pozitivnih je bilo 26,76 odstotka vseh testiranih.

Okužene iz slovenjgraškega doma starostnikov bodo preselili v Terme Topolšica

V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov so do zdaj v 11 dneh okužbe z novim koronavirusom potrdili pri 38 stanovalcih in treh zaposlenih. V sredo so skupno 18 okuženih stanovalcev, ki niso kazali znakov bolezni, prepeljali v Bolnišnico Topolšica, kjer je od prejšnjega petka urejen negovalni oddelek za asimptomatske bolnike iz domov starejših. So se pa zdaj v domu po razgovoru z nacionalnimi koordinatorji za preprečevanje in obvladovanje okužb odločili, da okuženim stanovalcem ponudijo začasno bivanje v Termah Topolšica, potem ko jim je pomoč ponudilo vodstvo term, poroča STA.

Danes v termah začenjajo pripravo prostorov, v soboto bodo tja preselili stanovalce iz bližnje Bolnišnice Topolšica, v nedeljo pa še preostalih 20 okuženih iz rdeče cone doma v Slovenj Gradcu. V termah bodo za preseljene stanovalce skrbeli zaposleni iz slovenjgraške enote doma starostnikov, do njihove vrnitve pa bodo v domu v Slovenj Gradcu vse sobe razkužili.

Napovedi niso dobre

Napovedi za prihodnje tedne niso dobre. Kot je pred dnevi povedala vodja vladne skupine za boj proti bolezni covid-19 Bojana Beović, lahko v drugem tednu novembra, tudi če bodo že sprejeti ukrepi res učinkoviti, v bolnišnicah pričakujemo od 480 do 680 bolnikov, od tega od 80 do celo 190 na intenzivnih oddelkih. Če že veljavni ukrepi ne bodo učinkoviti, pa bodo te številke še veliko višje.

Nenujne dejavnosti se začasno zapirajo

Da bi zajezili naraščanje okužb, vlada v soboto za en teden ugaša večino nenujnih dejavnosti v državi. Zapirajo se večina trgovin v trgovskih središčih, hoteli, gostinski obrati ter frizerski in kozmetični saloni. S ponedeljkom se prav tako zapirajo vrtci. Prihodnji četrtek bo vlada presojala, ali je treba ukrepe podaljšati ali ne.

