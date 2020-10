Nemčija Sloveniji ponuja pomoč, Slovenija upa, da ta ne bo potrebna

Če bi nam zmanjkalo ventilatorjev oziroma umetnih pljuč, pa lahko v drugem valu računamo na večjo pomoč, kot je bila možna v pomladnem valu, je še dejal Janša.

Slovenija sicer še ne razmišlja, da bi v boju proti novemu koronavirusu zaprosila za pomoč drugih držav. "Verjamemo in upamo, da bodo dosedaj sprejeti ukrepi pri zajezitveni širjenju virusa učinkovali in da takšne pomoči od drugih držav EU ne bomo potrebovali," pravijo na ministrstvu za zdravje.

V Sloveniji smo v sredo okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več kot 1.600 ljudeh. V bolnišnicah se zdravi 357 bolnikov, od tega 62 na intenzivni negi. Pristojni opozarjajo, da število novih okužb, s tem pa tudi število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, hitro narašča. Minister za zdravje Tomaž Gantar je včeraj celo pozval k popolnemu zaprtju države, ki bi lahko preprečilo črne scenarije.

Za bolnike s covidom-19 na voljo okoli 700 postelj

Gantar je povedal, da imamo v slovenskem zdravstvu brez psihiatričnih kapacitet na voljo 7.522 postelj. Zagotovil je, da bodo lahko brez večjega problema za bolnike s covidom-19 zagotovili vsaj deset odstotkov oz. 700 postelj, ali pa celo kaj več. Vsak dan se potreba poveča za od 10 do 12 postelj. Na intenzivni negi pa je po njegovih besedah na voljo med 100 in 150 postelj.

V nekaterih evropskih državah pa se je zdravstveni sistem že znašel na robu zmogljivosti. Zaradi stiske z vse večjim številom bolnikov je Nemčija sosednjim državam ponudila pomoč svojih bolnišnic. To sta že sprejeli Češka in Nizozemska, v obeh državah je zdravstveni sistem na robu zmogljivosti.

Razmere na Češkem se zaostrujejo. Oblasti so zato postavile začasne bolnišnice, kjer zdravijo paciente. Foto: Reuters

Verjamejo in upajo, da bodo ukrepi učinkovali

Ker število bolnikov močno narašča tudi pri nas, država pa je ena najhuje prizadetih v drugem valu epidemije v Evropi, smo na ministrstvo za zdravje vprašali, ali bo za pomoč drugih držav in osebja v tujini zaprosila tudi Slovenija.

Kot so nam odgovorili, je ministrstvo skupaj s strokovno skupino za Covid-19 predlagalo vladi številne zajezitvene ukrepe proti širjenju virusa z namenom obvladovanja nacionalnega zdravstvenega sistema. "Zato tudi trenutno ne razmišljamo, da bi predlagali kadrovsko pomoč iz drugih držav. Verjamemo in upamo pa, da bodo dosedaj sprejeti ukrepi pri zajezitvi širjenju virusa COVID-19 učinkovali in da takšne pomoči od drugih držav EU ne bomo potrebovali," so odgovorili.