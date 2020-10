Janša danes z Merklovo o evropskih zadevah in pandemiji covid-19

Predsednik vlade Janez Janša bo danes na videokonferenci z nemško kanclerko Angelo Merkel izmenjal stališča o aktualnih evropskih zadevah in zunanjepolitičnih temah, predvsem v luči tria predsedstev Svetu EU. Govorila bosta tudi o pandemiji covid-19 in spopadanju obeh držav z njo.

Po napovedih kabineta predsednika vlade bosta ocenila še stanje na področju migracij ter razmere v Evropi in v svetu s poudarkom na razmerah na Zahodnem Balkanu. Nemčija do konca leta predseduje Svetu EU, nato bo januarja predsedovanje prevzela Portugalska, v drugi polovici 2021 pa Slovenija. Države aktivno usklajujejo programe v okviru tria, piše STA.

Nemčija in Slovenija v primežu drugega vala epidemije

Eden od glavnih ciljev slovenskega predsedovanja, drugega po letu 2008, bo prispevati k močnejši in odpornejši EU, ki bo sposobna obvladovati različne krize, kot so pandemije, kibernetski napadi in nezakoniti migracijski tokovi. V času nemškega predsedovanja pa je decembra letos pričakovati začetek pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo.

Foto: Reuters Slovenja in Nemčija se tako kot druge evropske države spoprijemata z drugim valom pandemije covid-19, ki je v Sloveniji veliko izrazitejši kot prvi. V Nemčiji so sicer znova presegli rekordno dnevno število okužb, saj je inštitut Roberta Kocha danes sporočil, da so v zadnjih 24 urah potrdili 11.287 novih primerov okužbe. Prejšnje največje dnevno število je bilo v soboto, ko so poročali o 7830 okužbah. V obeh državah zaostrujejo ukrepe za zajezitev širjenja okužb.

Oblasti v Nemčiji so zaostrile ukrepe, med drugim so prepovedali večja zbiranja. Omejitve so uvedle tudi lokalne oblasti. V Berlinu morajo tako na nekaterih prometnih ulicah maske nositi tudi na prostem. Nemška kanclerka Merkelova je v soboto državljane pozvala, naj zmanjšajo druženja in naj raje ostanejo doma.

Sicer pa so voditelji članic EU, med njimi tudi Janša in Merklova, ob slabšanju epidemioloških razmer v Evropi na nedavnem vrhu EU pozvali k nadaljnjemu usklajevanju ukrepov proti novemu koronavirusu na podlagi najboljših znanstvenih dognanj, še zlasti glede pravil o karanteni, čezmejnega sledenja stikom okuženih, testiranja in začasnih omejitev nenujnih potovanj v Unijo, še navaja STA.