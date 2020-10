Janša Möderndorferju: Hvala, ker končno nosite masko in ne ignorirate predpisov #video

V državnem zboru danes poteka oktobrsko plenarno zasedanje, na katerem poslanci premierju Janezu Janši in njegovi ministrski ekipi zastavljajo poslanska vprašanja. Med omenjenimi poslanci je tudi Jani Möderndorfer iz vrst LMŠ. Kot je pred zastavljenim vprašanjem uvodoma dejal Möderndorfer, je vlada poleti zamudila pri zapiranju meje s Hrvaško. Dodal je tudi, da imamo danes premalo postelj za bolnike, ki se borijo z boleznijo covid-19, premalo aktiviranih zdravnikov in zdravstvenih delavcev.

Slovenija bo med zmagovalci

"Nimamo bolnišnice za covid-19, kjer bi izolirali tovrstne paciente in na ta način omogočili, da bi lahko izvajali preventivne in kurativne zdravstvene postopke," je med drugim dejal Möderndorfer in pozval Janšo, naj pojasni, kako bo vlada zagotovila ustrezno oskrbo za okužene bolnike, ki bodo v prihodnje potrebovali hospitalizacijo. Kot eno od težav je Möderndorfer izpostavil tudi odpovedovanje operacij, kar po njegovih besedah ogroža življenje državljanov.

Premier Janša mu je v odgovoru dejal, da bo tudi drugi val epidemije mimo in šele takrat bodo mogoče primerjave z drugimi državami. "Ne obstajajo druge države v Evropski uniji, ki so – kar zadeva kapacitete zdravstvenih sistemov – boljše ali pa slabše od nas," je ob tem dodal. "Zagotavljam vam, da bo Slovenija med zmagovalci," je še v nadaljevanju povedal premier.

Foto: Matija Sušnik

Po navedbah predsednika vlade je za hospitalizirane bolnike na voljo najmanj 400 postelj, in to ob manjšem zaustavljanju dejavnosti kot spomladi. Poudaril je, da ni bilo mogoče podvojiti števila zdravstvenega kadra, saj se ga tako hitro ne da izšolati. "Postelj za bolnike ne zmanjkuje, za urgentne bolnike tudi ne, zmoremo in bomo tudi v naslednjih desetih dneh, ko se bodo številke okuženih verjetno dvigale," je zatrdil Janša.

Glede zapiranja meje s Hrvaško letos poleti pa je Janša po poročanju STA izpostavil, da je bila Slovenija ena od prvih držav, ki je zaprla mejo s Hrvaško. "Je pa res, da se je poleti, ko so bile meje odprte, virus zlasti med mlajšo generacijo prenesel naprej," je spomnil. Ob tem je omenil še primer Nizozemske, ki ima po splošnem prepričanju najboljši zdravstveni sistem v Evropi, a že nekaj dni od tam vozijo bolnike v Nemčijo.

Pogreša, da bi politika stopila skupaj

Na poslančevo vprašanje glede aktiviranja zdravnikov za pomoč pri zdravljenju bolnikov z boleznijo covid-19 pa je Janša pojasnil, da so bile tako rešitve kot tudi načrt vnaprej predstavljene. Na vsa postavljena vprašanja so bili odgovori že podani, je povedal. Pač pa v Sloveniji pogreša to, da bi politika stopila skupaj. "V DZ je opozicija glasovala proti vsem ukrepom, ki so logični in jih sprejemajo povsod po svetu," je omenil.

Foto: Matija Sušnik

Möderndorfer mu je pri tem odgovoril, da bo opozicija vedno podprla dobre predloge, bo pa proti temu, da se "v imenu covid-19 zaničuje znanstveno in kulturno delo". Podal je tudi predlog, da državni zbor opravi razpravo o Janševem odgovoru. Državni zbor bo o njegovem predlogu glasoval v sredo.

Dosledno upošteva pravila

Kot je bilo mogoče danes opaziti, je Möderndorfer, ki se je v preteklih mesecih otepal uporabe maske med državnozborskimi sejami, na današnjem zasedanju to dosledno nosil, za kar ga je pohvalil tudi premier. "Hvala, ker končno nosite masko in ne ignorirate več predpisov. Mislim, da je to zelo pomembno, ker dajemo zgled tudi drugim," je poudaril.

Spomnimo, da je na eni od majskih sej državnega zbora, potem ko je Slovenija predhodno razglasila konec epidemije, izrazil močno nestrinjanje z uporabo zaščitne maske v parlamentu in od predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča (SMC) takrat zahteval, naj ukine uporabo zaščitnih mask.

Masko je ob tem snel in razpravo pospremil z besedami, da se Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ne bo več norčeval iz poslancev v parlamentu. "Če se dela norca iz drugih ljudi, prav, tukaj pa se ne bo. V NIJZ naj bodo bolj življenjski in naj začnejo razmišljati. Če je vlada razglasila konec epidemije, ne more zdaj reči: 'Epidemije je konec, malo pa se bomo hecali še naprej,'" so bile besede vidno razburjenega poslanca.

Več v posnetku spodaj:

Na julijski seji edini brez maske

Pozneje, natančneje na eni od julijskih sej, je bil Möderndorfer edini poslanec, ki v poslanski klopi ni nosil maske. S tem je kršil vladni odlok, ki še vedno velja in zapoveduje obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih. Takrat smo Möderndorferja vprašali, zakaj maske ne nosi in ali jo bo v prihodnje, vendar poslanec iz vrst LMŠ zadeve ni želel komentirati.

Več v posnetku spodaj:

Ob razrešitvi Pivčeve nosil plastično masko

Sicer pa je treba opozoriti na to, da Möderndorfer ni edini, ki v času koronavirusne krize ni upošteval pravil. Spomnimo, da se tega pravila v preteklosti niso držali nekateri javni funkcionarji in vidnejše osebnosti, kar je pogosto odmevalo v javnosti in celo postalo predmet medijske razprave.

Čeprav ni znano, ali so kritike javnosti vplivale na Möderndorferjevo odločitev, je poslanec pozneje začel dosledno nositi masko. Na kasnejših državnozborskih sejah, na primer na oktobrski, na kateri so poslanci razpravljali o razrešitvi Aleksandre Pivec s položaja kmetijske ministrice, je bilo namreč mogoče opaziti, da nosi plastično prozorno zaščitno masko. Kaj je vplivalo na njegovo odločitev, da je začel nositi masko, nam poslanec ni želel razkriti.